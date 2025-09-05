Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025, con premio de $336 millones de dólares

Durante este viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 5 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $336 millones de dólares. Aquí tienes los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

6 14 36 58 62 24 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que elegir hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez vayas te citarán para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa cifra, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo sorteo el martes 9 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: