Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025, con premio de $302 millones de dólares

Durante este martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 2 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $302 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

7 17 35 40 64 23 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez allí te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su siguiente sorteo el viernes 5 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: