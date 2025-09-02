Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025, con premio de $1200 millones de dólares

Durante este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 1 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $1200 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

8 23 25 40 53 5 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Hay que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si en tu boleto están los seis números, conseguirás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$1200 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su siguiente sorteo el miércoles 3 de septiembre

