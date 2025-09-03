Powerball Double Play en vivo: resultados del miércoles 3 de septiembre de 2025

Hoy miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 3 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $1200 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 32 39 50 61 4

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes usar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio? De media, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente sorteo el sábado 6 de septiembre

