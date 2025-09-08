Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del lunes 8 de septiembre de 2025

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 8 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 18 19 22 68 13

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde adquiriste el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente sorteo el sábado 13 de septiembre

