Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del sábado 6 de septiembre de 2025

Durante este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 6 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

21 29 34 41 65 17

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente juego el martes 9 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: