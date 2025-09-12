Miami: pronóstico del tiempo para este viernes 12 de septiembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 12 de septiembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 99% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:28 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 86 grados Fahrenheit (24 y 30ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

