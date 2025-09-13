Majo Aguilar cumplió un sueño al grabar un dueto con su abuelo

La cantante mexicana Majo Aguilar logró cumplir uno de sus sueños más anhelados al grabar un dueto junto a su abuelo, el legendario Antonio Aguilar.

Se trata de “Veracruz”, tema que su abuelo le enseñó a la cantante cuando era niña. La emotiva colaboración es un tributo a la trayectoria artística de la familia Aguilar y refleja el profundo vínculo entre generaciones.

“Mi corazón se viste de alegría, por el gozo de compartir la música con mi abuelo, grabar Veracruz, una canción que me enseñó desde niña y que ha sido parte de nuestro repertorio en cada comida familiar”, indicó Majo en sus redes sociales.

Este dueto representa no solo un homenaje al icónico cantante y actor, sino también la continuidad del legado musical que caracteriza a esta dinastía.

Majo Aguilar expresó en redes sociales la emoción que le causó poder compartir su voz con la de su abuelo, señalando que fue un momento muy especial y lleno de significado personal para ella.

La cantante también contó que, aunque su abuelo era médico de profesión, siempre sintió un profundo amor por la música.

“Hace muchos años, cuando mi abuelo José se casó con mi abuelita Susana, él se encontraba estudiando la carrera de medicina, pero la música siempre fue su más grande pasión”, escribió la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

La producción del tema contó con tecnología para integrar la voz de Antonio Aguilar, fallecido en 2007, con la interpretación actual de Majo, logrando que ambos artistas “canten juntos” más allá del tiempo.

Este sencillo ya se perfila como uno de los lanzamientos más emotivos y esperados del año dentro del género regional mexicano.

Con esta colaboración, Majo Aguilar reafirma su posición dentro del mundo de la música tradicional mexicana, honrando el legado familiar y acercando a nuevas generaciones a las canciones que marcaron historia.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales.

