Majo Aguilar comparte detalles sobre su salud tras su hospitalización

El fin de semana, Majo Aguilar preocupó a sus fans al informar que había sido hospitalizada por una complicación de salud. Ahora, tras un par de días del percance, la cantante mexicana compartió una actualización de su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Amor ilegal” compartió nuevos detalles sobre cómo sigue luego de sufrir una crisis gastrointestinal.

“Esta foto claramente no es en este momento, (ojalá estuviera bailando) ahorita sigo descansando y trabajando la paciencia”, escribió Aguilar.

La cantante mexicana también aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han expresado en esto días.

“No quería que pasara un día más sin decirles gracias. Muy conmovida de todos los mensajes, llamadas, WhatsApps. No es nada serio, simplemente una infección, pero qué lindo sentir tanto cariño. Gracias a todos de corazón. Muchos besos y puro amor”, indicó Majo.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de sus fans con más mensajes de apoyo. “Hermosa, de corazón deseamos que te recuperes pronto”, “Es el amor que tú das y que vuelve a ti”, “Que te mejores pronto, mi Majo. Te amamos mucho”, son algunos de los comentarios.

¿Qué le pasó a Majo Aguilar?

El fin de semana, Majo Aguilar tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una crisis gastrointestinal, un malestar agudo que afecta el sistema digestivo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante mexicana compartió una foto desde la cama del hospital en la que se le veía recostada y conectada a un suero intravenoso, lo generó preocupación entre sus seguidores.

En la publicación, Majo aclaró que solo fue un susto y que estaba bien. También detalló que ocurrió durante la celebración del Pride.

“Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto”, indicó.

