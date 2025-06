¿Por qué Majo Aguilar fue hospitalizada?

Majo Aguilar preocupó a sus fans luego de que este sábado fuera hospitalizada de emergencia debido a una crisis gastrointestinal, un malestar agudo que afecta el sistema digestivo y que puede manifestarse con síntomas como dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y diarrea.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante mexicana compartió una foto desde la cama del hospital en la que se le veía recostada y conectada a un suero intravenoso, lo generó preocupación entre sus seguidores.

En la publicación, Majo aclaró que solo fue un susto y que estaba bien. También detalló que ocurrió durante la celebración del Pride.

“Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto”, indicó.

De inmediato, la publicación de Majo se llenó de comentarios de sus seguidores con mensajes de aliento.

“Mejórate pronto preciosa”, “Cuídate mucho reina, por ti le echo ganas a mi trabajo te mando un abrazo”, “Recupérate pronto, cuida de tu salud, nunca olvides que aunque no nos conoces, nosotros te amamos”, son algunos de los comentarios en la publicación de la cantante.

Una crisis gastrointestinal puede ser causada por infecciones, intolerancias alimentarias, estrés o enfermedades previas como gastritis, y requiere atención médica cuando los síntomas son severos, como fue el caso de Majo Aguilar, quien recibió atención oportuna y se espera que tenga una pronta recuperación.

