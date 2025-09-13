Sharon Osbourne habla por primera vez tras la muerte de Ozzy

Casi dos meses después de la partida de su esposo, el legendario rockero Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne hizo su primera declaración desde su fallecimiento. En una conmovedora publicación en Instagram el viernes, 12 de septiembre, la presentadora británica de 72 años compartió un video acompañado de unas palabras que revelan su dolor.

Ozzy, icónico líder de Black Sabbath, murió el 22 de julio a los 76 años, apenas semanas después de su despedida escénica en el concierto ‘Back to the Beginning‘ en Birmingham, su ciudad natal.

Desde entonces, Sharon se mantuvo en silencio, ausente de los reflectores, rodeada por su familia —su hija Kelly, su hijo Jack y su otra hija Aimee— mientras enterraba a su compañero de vida durante más de cinco décadas.

En un video editado con delicadeza, Sharon y Kelly aparecen en un entorno natural, rodeadas de aves rapaces: un halcón posándose en el guante de Sharon, un búho blanco flotando hacia ella como si fuera un espíritu bienvenido, y un pájaro gris acariciado con ternura antes de elevarse en vuelo. La música de fondo es suave, esperanzadora, casi como un susurro del alma.

Sharon agradece apoyo

“Todavía me cuesta encontrar las palabras para expresar lo agradecida que estoy por el enorme amor y apoyo que me han demostrado en las redes sociales”, escribió Sharon en la descripción.

“Sus comentarios, publicaciones y homenajes me han reconfortado más de lo que imaginan. Nada ha pasado desapercibido; de hecho, me han ayudado a sobrellevar muchas noches“.

Lo que sigue es aún más revelador. Sharon comparte cómo la cetrería —un arte ancestral que exige calma, respeto y confianza mutua entre humano y ave— se convirtió en su refugio durante el duelo.

“La conexión que se crea con estas poderosas aves se basa completamente en la confianza. Solo elegirán posarse sobre ti si perciben que estás a salvo y que no les tienes miedo. Es un vínculo que conozco muy bien, y la experiencia fue realmente mágica". Sharon Osbourne

No es casualidad que haya elegido este momento para descubrir este hobby. La cetrería, tan ligada a la paciencia y al silencio, parece haber sido una respuesta para confrontar la pérdida de su esposo.

El video termina con Sharon sonriendo —una sonrisa leve, tímida, pero auténtica— sosteniendo su guante con el búho mirando directamente a la cámara. Es una imagen que trasciende el duelo: no es una despedida, sino un nuevo comienzo.

Recordemos que Sharon había sido vista públicamente por última vez el 30 de julio, durante el cortejo fúnebre de Ozzy en Birmingham. Vistiendo luto, apoyada por Kelly y Jack, observó cómo los fans dejaban flores, carteles de paz y mensajes escritos en el puente de Black Sabbath.

La familia de Ozzy emitió un comunicado tras su muerte: “Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”.

