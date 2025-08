Kelly Osbourne habla sobre la muerte de su padre, Ozzy: “El momento más difícil de mi vida”

La hija del legendario músico Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fallecimiento de su padre, describiéndolo como “el momento más difícil de mi vida”.

El ícono del heavy metal y vocalista de Black Sabbath murió el 22 de julio a los 76 años, luego de una larga batalla contra el Parkinson y otros problemas de salud.

En un conmovedor post de Instagram, Kelly expresó su gratitud hacia los seguidores de su padre, quienes la han apoyado en este momento de duelo.

“Me he sentado a escribir esto cientos de veces y todavía no sé si las palabras serán suficientes… pero desde el fondo de mi corazón, gracias”, escribió. “El amor, el apoyo y los hermosos mensajes que he recibido de tantos de ustedes me han ayudado muchísimo a superar el momento más difícil de mi vida”.

La joven reconoció que el dolor llega “en oleadas” y admitió: “No estaré bien por un tiempo”. Sin embargo, destacó que saber que su familia “no está sola en nuestro dolor marca la diferencia”.

“Me aferro al amor, la luz y el legado que dejó. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho a todos”, concluyó.

Un funeral lleno de emociones y homenajes

El funeral de Ozzy se llevó a cabo en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra, con una ceremonia privada seguida de un homenaje público masivo el 30 de julio.

Miles de fans se reunieron en las calles mientras una banda tocaba los clásicos de Black Sabbath. Su familia, incluyendo su esposa Sharon Osbourne y sus hijos Jack, Aimee y Louis, recibió flores, globos y mensajes de condolencia en el Puente de Black Sabbath, un lugar simbólico para los seguidores del rock.

El último concierto: Una despedida épica

Tres semanas antes de su muerte, Ozzy sorprendió al mundo al reunirse con la formación original de Black Sabbath —Tony Iommi (guitarra), Geezer Butler (bajo) y Bill Ward (batería)— para un concierto histórico en el Villa Park de Inglaterra, ante 40,000 personas.

En el escenario, el “Príncipe de las Tinieblas” mostró emoción al decir: “No sé qué decir, tío, llevo seis años en cama. No tienen idea de cómo me siento; gracias de todo corazón. Todos son especiales. ¡Vamos a la locura!”.

Al final del show, Ozzy dejó un mensaje que ahora resuena como su última despedida:

“Solo quiero decirles, en nombre de los chicos de Black Sabbath y en el mío propio, que su apoyo a lo largo de los años ha hecho posible que vivamos como lo hacemos. Gracias de corazón. Los quiero. Los queremos”.

Ozzy deja atrás una carrera que redefinió el rock y el metal, desde sus días en Black Sabbath hasta su exitosa trayectoria solista. Pero más allá de la música, su familia y sus fans lo recordarán por su autenticidad, su humor irreverente y su lucha contra las adversidades.