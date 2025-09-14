Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de septiembre de 2025

PISCIS

Ay Piscis, tu orgullo sigue siendo la piedrita en el zapato que no te deja avanzar. Te cuesta un chorro dar el primer paso para perdonar, esperas que la otra persona se humille primero y así no funciona la vida, mi cielo. Estos días son pa’ cambios grandes, pa’ que dejes de vivir del “hubiera” y empieces a poner tu mirada en lo que sí te da frutos. El amor anda lejano, no porque no te quieran, sino porque necesitas primero quererte, apapacharte y hasta chiquearte tú solito. Cuando lo logres, llegará alguien que sí apueste por ti y no nomás te quiera pa’ pasar el rato.

Ten cuidado con fantasmas del pasado, porque esas exparejas podrían reaparecer más pronto que una deuda vieja, y solo te van a traer dolores de cabeza. Si tienes pareja, no dejes que la monotonía apague la flama, que ahí es donde empiezan los problemas de infidelidad. Ponte creativ@, sorprende, no seas como frijoles recalentados. Es momento de atreverte a hacer eso que siempre quisiste y nunca te animaste, y que te valga un cacahuate lo que la gente diga, al final la vida se va en un suspiro.

También es buen tiempo pa’ emprender ese negocio que tanto sueñas, pero no te me distraigas con cantos de sirena. Recuerda, si andas de indeciso como perro de las dos tortas, terminarás sin nada. Esta semana la vida te pondrá pruebas pa’ ver si ya aprendiste a soltar y a no atontarte con lo que no conviene.

Color del día: Azul marino

Números de la suerte: 03, 18, 22

ACUARIO

Acuario, aguas con tu dinerito porque septiembre viene movidito y no está pa’ andar gastando en caprichitos que no te dejan nada. Aprende a invertir en lo que te da fruto y deja de malbaratar tu energía. También ten cuidado con aventuritas de una noche, porque el deseo está fuerte, pero no se te vaya a pegar algo que ni con té de orégano se cure. Protege tu cuerpecito que es tu templo, no lo olvides.

Andas en un círculo de rutina que ya te tiene más aburrid@ que misa sin mariachi. Muévete, cambia, haz algo distinto pa’ que no se te altere tanto la bipolaridad que luego hasta tú mism@ te sacas de onda. Y ojo, deja de andar cargando problemas ajenos como si fueras costal, cada quien que lave su ropita. En la medida que saques de tu vida a la gente tóxica y pesimista, en esa misma medida dejarás de sentirte tan apagado.

En salud, cuida tus pies y tu estómago, porque la retención de líquidos no te dará tregua; ponte a tomar tecitos y relájate un poco. También se ven reencuentros familiares que te recordarán lo valioso que es tener a los tuyos. En el amor, ¡sorpresa! Podría aparecer alguien de repente que te mueva el tapete, pero ojo, no te lances sin paracaídas, analiza primero pa’ no andar llorando después.

Color del día: Verde jade

Números de la suerte: 05, 14, 27

CAPRICORNIO

Capri, septiembre te sonríe con la suerte de tu lado, sobre todo en juegos de azar, así que si quieres probar suerte, este es el momento. Pero no te emociones de más, recuerda que lo que fácil llega, fácil se va. En tu salud, cuida los riñones, toma agua como si fueras fuente, y no descuides tus músculos, que el cuerpo te anda pidiendo atención.

No tengas miedo a los cambios, corazón, porque ahí es donde está la clave pa’ crecer. No te rebajes cambiando tu esencia solo pa’ agradar, quien te quiere, te quiere con tus defectos y con tu carácter. Evita gastar en lo que no necesitas, porque podrías quedarte corto en estos días. Y ojo con los chismes: la gente hablará de ti aunque no les des motivo, así que mándalos por un tubo y no permitas que te bajen la autoestima.

Si estás solter@, disfruta, que pronto aparecerá alguien que te haga vibrar bonito. Y si ya tienes pareja, fortalece el vínculo con pequeños detalles, que no todo es caricia, también cuenta la atención y el respeto. Eso sí, no descuides tu confianza en ti mism@, porque esa es la base pa’ que nadie te mueva del lugar que mereces.

Color del día: Dorado

Números de la suerte: 09, 21, 36

SAGITARIO

Sagi, es momento de cerrar ciclos de una buena vez, de barrer lo que ya no sirve y sacudirte lo que solo te estorba. Que no te tiemble la mano pa’ decir adiós, porque ahí está tu avance. En lo económico, vienen mejoras que te sacarán de la rachita complicada, así que no te me rajes, que lo bueno apenas empieza.

Se ven fiestas, reuniones y hasta borracheritas donde podrías terminar encamado con alguien cercano. No te asustes, solo fluye y disfruta, pero sin confundir caricia con amor. Si tienes pareja, no tengas miedo de experimentar cosas nuevas, porque ahí está la clave pa’ que la relación no se apague. Y cuidado con amores del pasado, podrían aparecer para tentarte, pero la decisión correcta dependerá de ti.

Un viaje o un reencuentro está en puerta y será clave pa’ sacudirte la rutina. Exprésate, no te guardes nada, porque mañana puede ser tarde. Y si tu corazón sigue dolido, no te cierres al amor, porque estás a poquitos días de conocer a alguien que podría marcar un antes y un después en tu vida. Recuerda, Sagi: la vida es una, y si no la disfrutas ahora, ¿cuándo?

Color del día: Rojo intenso

Números de la suerte: 07, 16, 33

ESCORPIÓN

Escorpión, andas que no te aguantas ni tú solit@, cualquier carita larga en el trabajo o con vecinos te puede prender la mecha y ponerte de malas. No desperdicies tu energía en pleitos tontos, mejor canalízala en lo que sí vale la pena. Ya no finjas sentimientos que no tienes: si esa relación ya no te llena, ¿pa’ qué sigues ahí? Aprende a soltar antes de que te marchiten la sonrisa.

Tu intuición estará más fuerte que nunca, y te va a mostrar quién vale la pena tener cerquita y quién no sirve ni pa’ recadera. Ponte buzo, porque la vida te está enseñando a separar el trigo de la paja. En el amor, no tengas miedo de creer otra vez, el pasado ya se fue y lo que viene es pa’ que vivas bonito. Eso sí, no te dejes arrastrar por melancolías de quien ya no está; si se cerró un ciclo, es porque otro mejor está por abrirse.

Si tienes pareja, aguas con discusiones por malentendidos viejos, ya no revuelvas lo que huele a pasado. Habla claro y sin guardarte nada, que es mejor soltar la verdad aunque duela a vivir con la duda clavada. Estos días son pa’ que tomes el toro por los cuernos y no permitas que la vida te siga arrastrando como petate viejo.

Color del día: Negro con destellos plateados

Números de la suerte: 04, 15, 28

LIBRA

Libra, septiembre trae movimiento social pa’ ti, porque planeas viaje con amistades y ahí podrías conocer en persona a alguien con quien ya chismeas por redes. Si tienes pareja, habrá cambios en la rutina que podrían enfriar un poco la relación, pero todo se arregla con comunicación y detalles, no lo dejes pasar.

No tomes decisiones a la ligera, aprende a analizar qué es lo que más te conviene a ti, porque de darle gusto a todos ya terminaste cansad@. Si no tienes relación, podrías terminar encamándote con una amistad; nomás no confundas cama con compromiso, disfruta el momento y que no te importe lo que la gente diga, mientras no te den pa’l gasto sus opiniones que se las guarden.

Aguas con engaños o mentiras de amistades o compañeros de trabajo, porque te pueden meter en un problemón de aquellos. En el área laboral y de proyectos, ponte perr@, levanta la voz y defiende lo tuyo, que si no lo haces, te van a querer chamaquear. En el terreno del amor y los fajes, sí se ven oportunidades, pero recuerda darte tu lugar, porque si no te respetas, ¿quién lo hará?

Color del día: Rosa mexicano

Números de la suerte: 11, 23, 39

VIRGO

Virgo, la vida te está enseñando a madurar a la fuerza. Se vienen cambios laborales que podrían cerrarte puertas si no te mueves rápido, así que ponte trucha y busca nuevas oportunidades. Tu familia será lo más importante en esta etapa, no la descuides porque mañana podrías lamentarlo. Un dinerito extra llegará y te ayudará a ponerte al corriente con una deuda pendiente.

Eso sí, aguas con exparejas que traen ganas de venganza, mejor ni les des chance de opinar, ignóralas como comercial de madrugada. En lo emocional, andarás medio bipolar y hasta deprimid@, con ganas de no hacer nada, pero también con esa fuerza que solo tú sabes sacar cuando las cosas se ponen pesadas. Acuérdate: lo que no te tumba, te hace más fuerte, y tú ya aprendiste a levantarte hasta de los peores trancazos.

Viene un viajecito en puerta y noches de pensamientos pesimistas, pero no te claves con lo que pudo ser, lo importante es lo que estás construyendo hoy. Cuida tu boquita, porque el estrés te pondrá de malas y podrías lastimar con palabras que ni quieres decir. En lo laboral, hay dos oportunidades de trabajo rondándote, pero dependerá de ti cuál elijas y cómo la aproveches. No esperes que el dinero caiga del cielo, ponte en acción.

Color del día: Blanco perlado

Números de la suerte: 02, 17, 30

LEO

Ay mi Leoncill@, septiembre te llega con planes de viaje, pero cuidado, porque por otros gastos quizá no se concrete. No intentes cambiarle la forma de pensar a los demás, cada cabeza es un mundo, y si lo haces, nomás te vas a meter en pleitos sin necesidad. Aprende a callar y a sonreír como reina o rey que eres.

Ojo con las amistades, porque no todas son lo que parecen. Hay envidias fuertes y por eso algunos de tus proyectos no jalan como quisieras, porque te los salan con sus malas vibras. Sé más reservad@ con lo que cuentas y notarás cómo todo fluye mejor. También recibirás una invitación a un proyecto nuevo o un viaje inesperado.

En la salud, cuida tu estómago, porque se vienen molestias digestivas e incluso pérdidas de objetos o dinero que te pueden traer coraje. No dejes que pensamientos negativos te nublen la mente, recuerda que cuando luchas con ganas, logras lo que te propones. En el amor, disfruta cada día como si fuera el último, porque más vale arrepentirse de lo hecho que quedarse con las ganas.

Eso sí, ojo con lo que comes, porque ya le has echado de todo a la piñata y podrías terminar con infecciones que te pongan de malas. No te pongas pretextos, enfócate en tus metas, porque estás a punto de llegar a algo grande.

Color del día: Naranja brillante

Números de la suerte: 08, 19, 41

CÁNCER

Cáncer, aguas con los amores de una noche porque pueden dejarte más vací@ que nevera en quincena. Si tienes pareja, vienen días buenos donde la pasión se reaviva, y andarán con los calores a flor de piel como si fueran adolescentes otra vez. Pero ojo, si esa persona ya te falló antes, no seas neci@ en darle otra oportunidad, porque lo que mal empieza, mal acaba.

En la salud, cuida tu alimentación, bájale al antojo y súbele al ejercicio, porque traes tendencia a subir de peso. Te llega estrés por el trabajo o la escuela, y también chismes de una amistad que podrían sacarte de tus casillas. Se aproxima alguien nuevo en tu vida, pero ten cuidado, porque podría traerte sufrimiento más que alegría.

Tu visión de la vida ha cambiado, ya no eres el mismo ni la misma de antes, ahora tienes más madurez y eso es tu escudo contra errores repetidos. No te ilusiones con quien solo prende boilers y no se mete a bañar, porque te quedarás esperando. Aprende a confiar en tu capacidad de lograr metas y proyectos, porque ahí está tu fuerza real.

Color del día: Plata brillante

Números de la suerte: 06, 20, 37

GÉMINIS

Géminis, deja de estar dándole vueltas al pasado, porque la vida y el karma se encargarán solitos de ajustar cuentas con quienes te hicieron daño. No pierdas tu tiempo en venganzas, tú dedícate a ser feliz. Cuida tu humor, porque en estos días podrías amargarte con comentarios o cosas que veas en redes, y no vale la pena engancharse.

En lo económico, no te me descuides: vienen gastos importantes, así que no malgastes en tonterías que no te dejan nada. También ten cuidado con negocios que parecen muy buenos, porque podrías perder más que ganar. Haz limpieza en tu casa, saca todo lo que ya no sirve, porque lo único que hace es estancar tus energías.

En el amor, podrían aparecer romances a distancia, pero no idealices a nadie que solo conoces en pantallita. Estás en una etapa fuerte de tu vida, aunque a veces sientas confusión sobre hacia dónde vas. Ten en cuenta que las oportunidades caducan, así que ponte las pilas y no dejes que se te pase el tren.

No te metas en broncas familiares, ya aprendiste que decir “no” a tiempo te evita muchos dolores de cabeza. Si sigues aferrad@ a negocios chuecos, cuidado, porque podrías tener problemas serios. Controla esos cambios de humor repentinos, porque podrían dañar tu entorno familiar.

Color del día: Amarillo brillante

Números de la suerte: 01, 24, 35

TAURO

Tauro, ya deja de tropezar con la misma piedra. Aprende de tus errores pasados y no repitas lo mismo nomás porque te gana la nostalgia. En estos días alguien de tu pasado podría reaparecer o sabrás de él o ella, pero que no te quite el sueño, la vida sigue y lo que vale la pena está en tu presente.

Vives un ciclo muy intenso en el que muchos de tus sueños podrían hacerse realidad, pero necesitas estar concentrad@. No te pierdas en pensamientos tontos que solo te distraen, porque ahí es donde dejas pasar la felicidad. Abre bien los ojos, porque entre tus amistades hay alguien que siente más por ti de lo que imaginas; no lo rechaces a la primera, podría ser justo lo que buscas.

En el trabajo se ve estabilidad, pero también movimientos que podrían cambiar tu rutina. Una noticia importante llegará antes de diciembre, aunque incluso podría adelantarse para finales de octubre. Eres de carácter fuerte, dices las cosas de frente y quien se mete contigo tarde o temprano lo paga, ya sea por el karma o por tus propias manos.

En lo amoroso, aguas con cambios repentinos que podrían sacarte de balance. Usa tu poder para elegir bien y no te quedes atrapad@ en situaciones que ya no te suman.

Color del día: Verde esmeralda

Números de la suerte: 12, 25, 40

ARIES

Aries, en el amor cuidado con personas de tierras lejanas, porque podrías terminar dándoles entrada y solo vienen a complicarte la vida. También un amor del pasado podría tocar la puerta, pero no te me hagas tont@: si ya te fregó antes, no lo dejes colarse otra vez.

Vienen oportunidades grandes en lo laboral, y si las aprovechas bien, te abrirán caminos para tu bienestar. Aprende a decir que no, no pongas las manos al fuego por nadie, porque al final te terminas quemando tú solit@. Estos días libres son pa’ que disfrutes a tu familia, a la gente que realmente vale la pena tener cerca.

No te dejes llevar por chismes ni provocaciones, porque eres de armas tomar y luego te arrepientes de lo que dices o haces en caliente. Controla tu carácter y usa esa fuerza para construir, no para destruir. Confía más en ti, en tu capacidad y en tus sueños, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti.

En el amor propio está la clave: deja de querer resolverle la vida a medio mundo y empieza a resolver la tuya. Si logras enfocarte en tus metas, septiembre será el mes que marque un antes y un después.

Color del día: Rojo fuego

Números de la suerte: 10, 18, 29