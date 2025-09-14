Policía de Alabama mata a un hombre armado en plena autopista de Birmingham

Agentes de la policía de Homewood, en Alabama, dispararon contra un hombre que circulaba en bicicleta por una carretera de cuatro carriles y que, según dijeron, les apuntó con un arma. El caso está bajo investigación de la Fiscalía General de Alabama.

El tiroteo ocurrió el viernes por la mañana en la Greensprings Highway, un tramo muy transitado a las afueras de Birmingham.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Homewood, los agentes intentaron detener a un hombre que iba en bicicleta por el centro de la vía, interrumpiendo el tráfico. Los oficiales indicaron que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente y que no obedeció a la voz de alto.

El momento del disparo

Según la versión policial, el hombre cargó una pistola tirando de la corredera hacia atrás y apuntó contra los oficiales. En ese instante, los agentes dispararon sus armas de servicio y lo hirieron mortalmente.

La identidad del hombre no ha sido revelada.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de Alabama, que tiene en su poder las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales involucrados.

Un antecedente reciente

El hecho ocurre tres meses después de que otro agente de Homewood disparara y matara a Jabari Peoples, de 18 años, en un estadio de fútbol de la ciudad.

En aquel caso, la Fiscalía del Condado de Jefferson dictaminó que el agente actuó justificadamente porque el joven había intentado tomar un arma de un vehículo tras forcejear.

La familia del adolescente cuestionó la conclusión oficial y presentó una demanda para obtener todas las imágenes de la cámara corporal registradas esa noche.

