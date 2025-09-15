Chef italiano arrestado por robar tres bancos en San Francisco el mismo día

Un reconocido chef italiano de California, de 62 años, fue detenido como sospechoso de haber robado la semana pasada tres bancos de San Francisco el mismo día.

Valentino Luchin, originario de Italia, es acusado por las autoridades de cometer el triple robo. Trabajó como chef ejecutivo en Rose Pistola, en North Beach, en San Francisco; y posteriormente abrió Ottavio Osteria en Walnut Creek, del que fue propietario y jefe de cocina antes de cerrar sus puertas en 2016.

En un comunicado, el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) dijo que el 10 de septiembre, los oficiales respondieron a una activación de robo que se produjo en un banco en la cuadra 1100 de Grant Avenue poco después de las 12:00 p.m.

Los oficiales se enteraron de que el sospechoso ingresó y le entregó una nota a un empleado exigiéndole dinero. Temiendo por su seguridad, el empleado obedeció y le entregó al sujeto una bolsa con dinero en efectivo,, según el SFPD, que no mencionó el monto del hurto.

De acuerdo con los investigadores, Luchin fue identificado como el presunto responsable del robo, al menos en parte, por pistas que se recibieron de la comunidad.

Cuando las autoridades planeaban la estrategia para arrestar al sospechoso de 62 años, se supo que otros dos bancos más en el Distrito Central también habían sido objetivos de robos el mismo día, con una descripción del sujeto y un estilo de robo similares.

“Los oficiales determinaron que el sospechoso que cometió estos robos era Luchin“, dijo el Departamento de Policía de San Francisco.

El chef fue arrestado sin mayores incidentes, según reportó la cadena KRON4.

Luchin fue ingresado en la prisión del condado de San Francisco y enfrenta múltiples cargos por robo.

De acuerdo Luchin, no era la primera ocasión en que intentaba robar bancos, aunque de nueva cuenta no tuvo éxito.

Luchin fue arrestado en 2018 bajo sospecha de robo a mano armada en un banco en Orinda, una ciudad suburbana en el condado de Contra Costa, a unas 17 millas de San Francisco.

“En ese momento, pensé que era un buen plan, pero no lo fue“, declaró Luchin, entonces de 54 años, en una entrevista desde la cárcel con el “East Bay Times”, poco después del intento de robo.

Sobre ese caso, el chef originario de Italia supuestamente entró en un Citi bank con una pistola falsa y escapó con $18,000 dólares en efectivo. Unas horas después fue arrestado en un gimnasio cercano a su casa.

Durante la misma entrevista, Luchin mencionó que fue el cierre de su restaurante Ottavio en 2016 lo que le ocasionó problemas financieros. “Todo se fue a pique. Todo se complicó“, expresó el chef.

Luchin expresó su arrepentimiento por sus acciones durante el incidente, mencionó que no se comportó agresivo durante el robo y que no lo había planeado durante mucho tiempo.

