Ellos son los primeros famosos confirmados para ingresar a “La Isla: Desafío Extremo”

Mediante un comunicado de prensa, Telemundo confirmó al primer grupo de personalidades que se unen a la nueva temporada de “La Isla: Desafío Extremo“, cuya fecha de estreno está programada para el martes 7 de octubre a las 7 PM / 6 C.

Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno y Ximena Herrera se suman a esta aventura sin precedentes, donde la fama queda atrás y la supervivencia lo es todo.

En medio de exóticas selvas y costas del Caribe, solo uno logrará sobrevivir y llevarse los $200,000 dólares del primer lugar.

Para esta edición, el actor Héctor Suárez Gomís fungirá como conductor. Esta nueva temporada se define como una travesía donde la estrategia será tan crucial como la fuerza física, en un juego de alianzas entre celebridades, estrellas de realities y concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, donde el mejor aliado podría convertirse en el peor enemigo.

Los primeros famosos en unirse a La Isla: Desafío Extremo son:

· Elizabeth Gutiérrez – Estrella mexicoamericana de telenovelas y series, conocida por su papel doble en El Rostro de Analía y, más recientemente, por su participación en Velvet. El Nuevo Imperio, entre otros.

· Christian de la Campa – Con una destacada participación en la primera temporada de La Casa de los famosos y recientemente en Vuelve a mí, De la Campa también ha conquistado al público en producciones de Telemundo como Tierra de reyes y Santa diabla.

· Helen Ochoa – Tras brillar en Top Chef VIP de Telemundo, donde se ganó el cariño del público, esta poderosa vocalista combina talento musical con una presencia escénica magnética.

· Gary Centeno – Actor costarricense que participó en la tercera temporada de Top Chef VIP que ha impresionado su lado actoral con papeles dinámicos en series como La Jefa y Marea Alta.

· Ximena Herrera – Reconocida por sus actuaciones cautivadoras en El Señor de los cielos y Buscando a Frida, la reconocida actriz aporta fuerza escénica en cada personaje que ha interpretado a lo largo de su trayectoria artística.

