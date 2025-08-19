¿Telemundo estrenará nuevos conductores en “La Isla Desafío Extremo” y “La Casa de los Famosos 6”

Fuertes rumores están azotando al mundo del espectáculo y sobre todo a Telemundo. Dos programas de la famosa cadena están en la mira de muchos; esos son: “La Isla Desafío Extremo” y “La Casa de los Famosos 6”.

“La Reina de los spoilers” es una cuenta de las redes sociales que maneja contenido importante del mundo de los realities, y la información de la cuenta se ha vuelto viral entre las seguidoras de Guty Carrera, ya que ahí se habló sobre la posibilidad que existe de que el actor y conductor de televisión podría convertirse, este año, en el presentador oficial de esta competencia.

Recordemos que Carrera fue participante de dicho reality y llegó a la gran final junto a Natalia Alcocer y Adrián Di Monte.

Sobre “La Casa de los Famosos 6” se habla de que esta podría ser la temporada en la que Héctor Sandarti regrese como conductor. En su cuenta de Instagram, después de haber dejado un mensaje agradeciendo haber sido parte de Top Chef VIP 4, recibió una serie de mensajes, entre los que se destaca el de Jimena Gállego.

La conductora se refirió a Sandarti como “compañero” y, aunque puede ser una palabra dicha de cariño entre colegas, esta sola palabra sirvió para que las especulaciones empezaran y ahora se crea que el guatemalteco está listo para una nueva temporada como conductor del programa que empezó su historia en las pantallas de Telemundo con él en la conducción.

