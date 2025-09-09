“La Isla: Desafío Extremo” vuelve con nueva temporada el 7 de octubre por Telemundo

Telemundo ha confirmado que la segunda temporada de “La Isla Desafío Extremo” dará inicio durante la primera semana del mes de octubre. El martes 7 de octubre a las 7 p. m./6 c, los televidentes y fieles seguidores de este programa podrán disfrutar de la competencia más brutal de la televisión hispana.

Se desconocen aún los nombres de los contendientes, pero sabemos que 18 serán el número de participantes que deberán dejarlo todo para unirse a este desafío de supervivencia. En donde el primer reto consistirá en acoplarse a estar completamente desconectados del mundo exterior, mientras enfrentan los impredecibles cambios climáticos del trópico.

Héctor Suárez Gomís será el responsable de conducir este reto. Cabe recordar que la primera temporada de este show contó con la conducción de Javier Poza.

¿Qué sabemos sobre los contendientes de esta nueva temporada?

Para esta edición, el público se encontrará con seis celebridades que aceptaron el reto de verse por primera vez en un hábitat diferente al de sus vidas cotidianas.

Y los grupos se integrarán entre estos seis famosos junto a seis estrellas de realities y seis concursantes de distintas nacionalidades y trasfondos, quienes conectarán con la audiencia a través de sus historias y determinación.

Retos y el premio mayor

Cada semana se enfrentarán a desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos del Caribe, desde playas vírgenes hasta densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible, según confirmó Telemundo mediante un comunicado de prensa.

La producción también explicó que los participantes deberán luchar por asegurar un refugio que puede variar desde comodidades excepcionales hasta condiciones extremadamente precarias y limitadas.

En este juego de alianzas, estrategias y resistencia, solo uno logrará superar todos los obstáculos y llevarse el premio de $200,000 dólares al final de la competencia.

