Maestro de primaria arrestado en Texas por presunto abuso sexual de menores

La Oficina del Sheriff del Condado Montgomery informó la detención de René Jesús Tavera-Arango, maestro de 70 años que trabajaba en la escuela primaria Peach Creek del distrito Splendora ISD. El docente fue acusado de agresión sexual agravada contra menores de edad.

Tavera-Arango acumulaba 14 años de experiencia en el sistema educativo de Texas. Antes de llegar a Splendora ISD, había trabajado en Navasota ISD y Cleveland ISD, según confirmaron las autoridades.

Inicio de la investigación

El caso se abrió luego de que varios estudiantes denunciaran presuntos abusos ocurridos dentro del plantel escolar. La investigación fue asignada a la Unidad de Víctimas Especiales, que tras reunir evidencia procedió con el arresto del educador.

Actualmente, Tavera-Arango permanece bajo custodia con una fianza fijada en $250,000 dólares.

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información adicional o que pudiera haber sido víctima que se comunique con la Unidad de Víctimas Especiales al (936) 760-5876.

