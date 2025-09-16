Aprueban $20 millones para que inmigrantes afectados por redadas paguen la renta

La Junta de Supervisores dio un voto mayoritario a favor de una moción que ordena al Departamento del Consumidor y Asuntos de Negocios (DCBA) lanzar el Programa de Alivio de Emergencia para el Alquiler (ERRP) para mantener en sus casas a las familias afectadas por los incendios de enero y las redadas migratorias.

Esto significa que las familias serán elegibles por ayuda para la renta por seis meses hasta $15,000.

La moción del EERP ampliaría los $10 millones ya asignados para el alivio del alquiler, con $9.788 millones adicionales del Fondo Fiduciario para Vivienda Asequible, propuestos en el Presupuesto Suplementario del año fiscal 2025-2026; y será principalmente para inquilinos en situación de emergencia. La ayuda sería por un total de $20 millones.

Mientras tanto, la moción de Moratoria de Desalojo solicita al Asesor Jurídico del Condado que informe por escrito a la Junta en un plazo de 14 días con opciones para una moratoria de desalojo u otras protecciones similares para quienes se han visto afectados por las medidas federales de inmigración.

La moción fue presentada por las supervisoras Hilda Solís y Lindsey Horvath.

“Nos enfrentamos a dos crisis sin precedentes que están llevando a miles de residentes al borde de la indigencia. Hay sobrevivientes de incendios que aún luchan por sobrevivir. Al mismo tiempo, ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) no se centra en los delincuentes, sino que está allanando lugares de trabajo”, dijo la supervisora Janice Hahn quien votó a favor.

“Esto significa que miles de familias han perdido no solo a sus seres queridos, sino también a quienes sustentan su hogar”. El condado de Los Ángeles es la red de seguridad de nuestra región, y estamos haciendo todo lo posible para ayudar a las personas que lo necesitan urgentemente en este momento.

La presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger dijo que al aumentar los límites del alivio del alquiler de $5,000 a $15,000 para cubrir hasta seis meses de alquiler y agregar $10 millones al programa general, les están dando a las familias un verdadero respiro.

“Estas enmiendas exigen que nuestro condado recopile datos cruciales para que podamos tomar decisiones más inteligentes e informadas sobre la estabilidad de la vivienda. Mi objetivo es claro: que las personas conserven sus hogares y les brinden estabilidad mientras reconstruyen sus vidas”.