Barbie lanza muñeca inspirada en Ellen Ochoa, la primer mujer hispana en el espacio

El Mes de la Herencia Hispana comenzó de manera muy especial para Ellen Ochoa, de 67 años, la primera mujer hispana en viajar al espacio, luego de que se decidiera lanzar una muñeca Barbie para honrarla y honrar su legado.

La figura de Ellen Ochoa, quien forma parte de la serie ‘Inspiring Women’ de Barbie, salió a la venta el lunes 15 de septiembre con precios que van de los $34.97 a los $38.00 dólares.

La muñequita de colección muestra a Ellen Ochoa luciendo el mismo traje espacial que usó en la misión de la que formó parte en 1993.

Su outfit incluye el tradicional traje espacial naranja con sus respectivos parches, así como su casco, guantes y botas.

“Les ayudé con los parches en el traje: está mi nombre, el logotipo de la NASA y la insignia de mi primera misión, la STS-56”, detalló la famosa ingeniera en una entrevista que concedió a USMagazine.

Además de llamar la atención por la muñequita, esta colección también lo hace por las frases que se incluyeron en la caja y que forman parte de su carrera, por lo que espera sirvan de inspiración para las niñas o familias que tengan acceso a su muñeca Barbie edición especial.

“La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible”, es una de las frases que incluye la caja y que acompaña a su biografía.

Además de servir de homenaje para una mujer muy exitosa, el nuevo lanzamiento también servirá para que Mattel haga una donación de $25,000 dólares.

“¡Barbie celebra el Mes De La Herencia Hispana! Este año honramos a la Dra. Ellen Ochoa, la primera astronauta latina en el espacio. Para ayudar a la próxima generación a alcanzar las estrellas, Barbie donará $25,000 a @LatinasInSTEM. Porque cuando niños ven modelos a seguir que se parecen a sí mismos, el cielo no es el límite—es solo el comienzo”, se lee en una publicación realizada en Instagram.

¿Dónde comprar la Barbie de Ellen Ochoa?

De acuerdo a la página de Mattel, la muñequita Barbie de Ellen Ochoa puede conseguirse en Walmart por $34.97 dólares; en Target por $35.49 dólares; en Amazon por $37.80 dólares y en Mattel Creations por $38.00 dólares.

