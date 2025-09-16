El tiempo de hoy en Miami para este martes 16 de septiembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 16 de septiembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 88 y se prevén cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:24 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 77 y los 86 grados Fahrenheit (25 y 30 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 96%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

