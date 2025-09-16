Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de septiembre de 2025

LEO

Arranca septiembre patrio y con él la vida te dice: “mij@, ya deje de estar volteando pa’ atrás y póngase las pilas con sus sueños”. Ya no se clave en lo que se llevó el viento porque esas hojas secas no vuelven a su rama. Visualice lo que quiere y declare lo que desea, porque el universo anda de buenas y cualquier rato le suelta el milagrito. Arregle esos pendientes del pasado que dejó a medias, no vaya a ser que le hagan sombra en su presente. Viene el reencuentro con amistades que ni esperaba y, aunque sepa de un evento al que no lo invitaron, usted sonríe y diga: “ni quería ir, ¿pa’ qué?”.

Se le cumple algo que viene arrastrando desde hace rato, pero ojo: depende de cómo cierre ciclos y de cómo actúe de ahora en adelante. Una llamada o mensaje lo va a dejar pensativo y a punto de inventar telenovela en su cabeza, pero cálmese, no haga tormentas en vaso de agua. Sus cambios de humor andarán como feria, pero no se consuele comiendo de oquis porque nomás se anda llenando de antojos que no le resuelven nada. Oportunidad nueva llega, pero aguas: no todo lo que brilla es oro y no se agarre lo primero que pase por pura desesperación, que luego ni pa’ qué llorar sobre la leche derramada.

VIRGO

Ay Virgo, este septiembre se va a poner medio melancólico porque recordarás a tus ausentes, y tu corazón se mece entre tristeza y nostalgia. Pero acuérdate, criatura, que la vida sigue y uno no puede vivir tirado esperando que lo levanten. Deje de hacerse el mártir y defienda sus opiniones, que más vale quedar de cul3ro firme que de tonto que cambia de idea cada cinco minutos. No deje que nadie lo manipule, usted ya no está para ser marioneta de nadie.

Cuidado con golpes y caídas, andará medio distraído y todo lo tropieza. En el trabajo vienen cambios de pagos o horarios, así que párese firme y exija lo que por derecho le toca, no se quede callado porque el que no habla, Dios no lo oye. En la salud, cuídese de dolores de panza y no le ande metiendo tanta porquería al cuerpo. En el amor, no deje que el miedo lo paralice, porque si sigue temiendo que lo lastimen, terminará abrazado de su soledad toda la vida. Los celos son buenos si los sabe manejar, pero no los deje crecer como mala hierba. El destino trae oportunidades nuevas, trámites que se resuelven y amores que le devolverán la fe. Nomás no se me acobarde, que en esta vida los valientes siempre se llevan la mejor tajada.

LIBRA

Libra, septiembre llega gritón como mariachi de fiesta y te dice: “ya no mendigues amor, mi cielo, ponte perra y enfócate en lo que realmente importa”. En cuestiones de dinero vienen movimientos que no puedes soltar al aire, organízate y ajusta tus gastos. Si tienes pareja, bájale a los celos locos y a las novelas que tú solito escribes en tu cabeza, porque si sigues así tu relación va a parecer capítulo de La Rosa de Guadalupe.

No confíes tanto en la gente de redes, porque no todo el que sonríe te quiere bien. Llega dinerito que te debían y eso te dará aire para pagar lo atrasado. Posibilidad de viaje o de emprender negocio con una amistad, y ahí sí se ve éxito, pero depende de tu constancia. Cuidado al andar, porque podrías sufrir un resbalón o accidente; pisa firme. Cuando necesites consejo, voltea primero a tu familia, ellos siempre tendrán palabras sinceras. Y bájale a la mentira, porque cada engaño es como un clavo más en tu ataúd social.

Vienen días de buena suerte para cumplir metas, desarrollar paciencia y aprender a no reventarte con cualquier contratiempo. Si estás soltero, ponte guapo, arregladito, y suelta ya esos amores viejos que solo te encadenan. Una persona de tierras lejanas puede llegar a tu vida con compatibilidad tremenda. Abre los brazos y enséñale al mundo de qué estás hecho, que todavía hay mucho que conquistar antes de que sea demasiado tarde.

ESCORPIO

Escorpio, mes patrio y mes de poner la mira en lo que de verdad deseas. Este septiembre trae aroma a viaje, y ese movimiento te ayudará a aclarar tu camino. Pero aguas: tu entorno anda envidiosón, hay ojos que te miran con mala vibra y no descansarán hasta verte caer. Traes un mal de ojo fuerte, y ya es hora de limpiarte, aunque sea con huevo o con ruda, no lo dejes pasar.

En el trabajo se vienen cambios grandes, y aunque al inicio parezcan pesados, pueden abrirte puertas y, claro, también levantar envidias. Te verás rodeado de mentiras y chismes, gente que no soporta tu brillo y va a inventar cosas hasta de tu familia, pero recuerda: perro que ladra no muerde, y al final la verdad siempre sale. Los viajes se multiplican en tu panorama, pero cuida detalles: papeles, horarios, no dejes nada para última hora o habrá retrasos.

Tus amistades merecen respeto, no andes contando lo que ellos te confían porque podrías meterte en líos graves. Este mes tu prueba será callar más de lo que hablas y cuidar tu círculo cercano. Si logras mantener tu energía limpia y tu carácter bajo control, Escorpio, septiembre te regala claridad para avanzar con paso firme.

ARIES

Aries, ya deja de traer el pasado arrastrado como cobija vieja, dale vuelta a la página y disfruta lo que la vida te está poniendo justo ahora. La monotonía te anda carcomiendo y si tienes pareja, aguas, porque esa rutina de siempre puede acabar cansándolos a los dos. Es tiempo de innovar, de salir de lo común y darle chispa a tu relación, porque si no, ambos van a terminar tirando la toalla.

Se vienen cambios fuertes en tu vida, cierres de ciclos que más que dolorosos, serán un respiro para empezar de cero y darle atención a lo que habías descuidado. Vas a tener días de reflexión bien intensos, como de novela, donde tendrás que decidir qué rumbo quieres seguir. Si no te aplicas podrías perder a esa persona que sí vale la pena, porque tus inseguridades y tu desinterés no son nada atractivos.

Ya no te desgastes en relaciones de una noche que solo te dejan vacío, pudiendo tener a alguien estable y real a tu lado. Aguas con llamadas o mensajes confusos que te van a alborotar las ideas, no inventes películas en tu cabeza. Aprende también a no confiar ciegamente en gente recién llegada, porque más de uno puede meterte en broncas y luego ni cómo salir. Este septiembre, Aries, toca amarrarte bien los pantalones y ponerte vivo, porque la vida te está dando señales claras de lo que sí y lo que no.

TAURO

Tauro, aprende de una vez a decir que no y deja de estar siempre de alfombra para los demás. Septiembre te grita cambios, desprendimiento y soltar todo eso que ya no cabe en tu presente. Los errores que cometiste fueron maestros disfrazados, pero no uses excusas baratas para justificar tus caídas, más bien enfréntalas, que el verdadero error sería quedarte estancado y sin aprender nada.

Se vienen oportunidades laborales interesantes, pero tendrás que exigir lo que por derecho te toca, no te quedes callado porque si no, te comen vivo. Si sientes el deseo de vengarte de alguien que te hizo daño, respira profundo y piensa si en verdad vale la pena gastar energía en eso. Mejor enfócate en reuniones familiares que te llenarán de ánimo, y en esa compra que hace semanas te ronda la cabeza, porque ahí sí habrá satisfacción.

Un viaje buenísimo se asoma y te ayudará a despejarte. Dedícale más energía a tu cuerpo, porque cuerpazo tienes, pero lo has descuidado como si fuera maceta vieja. Ya no veas la vida como aburrida, la aburrida eres tú por repetir lo mismo todos los días. Abre los ojos antes de abrir las piernas, Tauro, y así sabrás distinguir quién sí merece estar en tu vida. Este mes patrio te dice: déjate de flojeras, suéltate el pelo y busca tu verdadera felicidad.

GÉMINIS

Géminis, septiembre viene con tambora y te dice que ya no pierdas tiempo en cosas que no te dejan nada bueno. Enfoca tus energías en lo que mueve tu mundo y deja de andar buscando culpables para tus enredos, porque la mayoría los armas tú solito. Aprende a resolver lo que te toca y sé más positivo, que la vida no está para andar con cara de velorio.

Se aproxima la llegada de alguien de piel blanca y ojo claro, bien perra, que te va a enseñar más de una lección… y sí, se ve encamamiento. Ármate de valor y ya suelta lo que sientes, confiesa a esa persona que te trae loquito; si es para ti, ni con veladoras de san Judas te la quitan. Eso sí, también te van a leer la cartilla, te van a decir tus verdades en la cara o en un mensaje. Te dolerá, pero al final vas a reconocer que tenían razón.

No te sientas mal, porque si te ofendes vas a parecer débil y le darás poder a lo que ladren de ti. Recuerda que quien no puede superarte, te critica, así que deja que hablen. Llegan chismes de amistad, pero no todo merece tu atención. Si estás soltero, es porque quieres, porque oportunidades has tenido de sobra. Pero en vez de aprovecharlas, te has ido tras la put3ría y luego te quejas de que nadie vale la pena. Este septiembre, ponte vivo, porque la vida te va a mostrar con quién sí y con quién jamás.

CÁNCER

Ay Cáncer, este mes vas a ver el verdadero rostro de una amistad y créeme, no te va a gustar nada. Te vas a dar cuenta de cuánto te ha fallado esa persona en la que tanto confiabas. Es tiempo de decir que sí a ese proyecto que tienes guardado bajo la cama, porque ya es hora de sacarlo a la luz. Y despídete de la gente falsa que solo está cerca para fregarte la existencia.

Si andas solterón o solterona es porque quieres, pretendientes tienes para aventar pa’ arriba, pero tú te clavas en los prohibidos o los que no valen la pena. Aguas, porque esas relaciones escondidas solo te van a lastimar y de paso dañarás a quien no lo merece. Ya no te andes echando limón a la herida ni martirizándote. Aprende a soltar, porque si sigues dándole cuerda a lo mismo, lo único que logras es lastimarte más.

Cuida lo que comes porque podrías subir de peso rapidísimo, además de andar batallando con enfermedades respiratorias o dolores estomacales. También hay posibilidad de un viaje y de hacer nuevas amistades, hasta de boda o evento social en puerta. En el amor vienen mejoras, podrías conocer a alguien especial a través de amistades. Pero ojo: primero aprende a disfrutar tu soledad, porque nadie es indispensable en tu vida. Cuídate de esos falsos amigos disfrazados, porque una traición puede estar a la vuelta de la esquina. Y sí, también cuida tus anginas, que en este mes patrio las infecciones estarán a la orden del día.

PISCIS

Piscis, este septiembre viene con cambios que ya te hacían falta, sobre todo para poner orden en tus enredos amorosos del pasado. Es momento de cerrar esos capítulos que ya parecen novela repetida y enfocarte en lo que sí te deja paz. En lo económico, la tormenta comienza a disiparse y, si te organizas bien con deudas y pagos, verás que en una semana la cosa se acomoda.

Ya deja de andar desperdiciando tu tiempo en gente p3ndeja que no sabe valorarte. Ojo, no confíes de más ni siquiera en tus “mejores amigos”, porque tu peor enemigo puede estar más cerca de lo que imaginas, hasta compartiendo cama contigo. Madura, Piscis, que ya no estás para seguir tropezando con la misma piedra ni repetir la misma rutina que te amarga la existencia.

La llegada de dos personas podría mover tus sentimientos y dejarte confundido, pero aquí lo que debes usar es la cabeza, no el corazón. Piensa bien antes de dar tu confianza, porque el amor no es para estar jugando al ensayo y error toda la vida. Este mes patrio te pide que dejes de arrastrar culpas y que le pongas sabor a tu camino: cámbiale el chip a tu vida, suéltate el pelo, y deja de ponerte trabas tú solito.

ACUARIO

Acuario, septiembre te trae ganas de cambiar muchas cosas del pasado y mejorar en eso que te ha detenido. Ya no te dejes menospreciar por gente chismosa que solo busca hundirte, porque el que te critica es porque no puede con tu brillo. Si tienes pareja, ojo con los problemas por dinero o familiares, porque esos pleitos podrían complicar la relación; hablen claro y pónganse de acuerdo antes de que se les haga un problemón.

No confíes en quien solo te busca cuando te necesita. Aprende de los errores, porque todo lo que tiras al universo regresa como búmeran, y a veces triple. Vienen días buenos con amistades y pareja, donde se hablarán secretos y se fortalecerán vínculos. En lo laboral se ve un cambio en puerta, que aunque te saque de tu zona de confort, traerá ganancias y nuevas conexiones sociales.

Cuida tu alimentación, porque el reflujo y la gastritis te pueden dar lata. Si tienes pareja, deja de buscarle pleito por todo, mejor pon empeño en que la relación crezca. Se acercan eventos sociales y hasta reencuentros amorosos, así que ponte guapo porque podrías revivir emociones del pasado. No olvides hacer cosas que antes disfrutabas, sal de lo rutinario y anímate a innovar, que la vida no se hizo para quedarse sentado viendo cómo pasa.

CAPRICORNIO

Capricornio, septiembre llega para recordarte que es momento de ir por más y no quedarte con las ganas de nada. Persigue tus sueños y enfócate en lo que de verdad importa. Eso sí, bájale a tu mal humor, porque andas peleando hasta con tu sombra, y la familia no tiene por qué pagar tus frustraciones. Si sigues así, te van a bufar y ya no te van a apoyar como antes, y tú bien sabes que el calor de hogar influye mucho en tu estado de ánimo.

Este mes trae cambios importantes, y aunque el mundo critique, tú haz lo que tu corazón mande. Aunque quieras explotar y decir todo lo que traes dentro, a veces es mejor quedarse con el hocico cerrado, porque puedes terminar lastimando a quienes más quieres. Recuerda: lo que dices no se borra, y hay palabras que duelen más que una pedrada.

No quieras aparentar lo que no eres para quedar bien, porque al final quien te busque será por tu esencia y no por tus lujos. Obstáculos en tu vida siempre habrá, pero no te detengas a patear cada piedra que te topes, porque nunca vas a avanzar. Este mes patrio te invita a sacar la garra, pero también a cuidar tus relaciones más cercanas, porque la gente que te quiere de verdad no siempre estará ahí si los sigues empujando con tu carácter.

SAGITARIO

Sagitario, ten mucho cuidado con estar esperando demasiado de personas que ya sabes que no te van a dar nada. Este septiembre no es para lamentarse, sino para mandar a la shingada todo lo que te provoca dolor de cabeza. Dale vuelta a la página y atrévete a vivir cosas nuevas, que ya es hora de darte una segunda oportunidad.

Cuida lo que comes, porque puedes sufrir infecciones estomacales o molestias inesperadas. Hay días en los que te vas a sentir con ganas de mandar a volar a medio mundo, y está bien, porque más vale sacar de tu vida a quienes solo han causado conflictos. En el amor, aguas con tus aventuras de una noche: han sido divertidas, sí, pero necesitas ser más selectivo si no quieres terminar lastimado o usado.

En la salud, atiéndete, porque puede haber cambios repentinos que te saquen de balance. Y en lo personal, esos proyectos que tienes en mente empezarán a tomar forma poco a poco, pero necesitas ser astuto para no repetir errores viejos. Una oportunidad de viaje se asoma, y ahí vas a reencontrarte contigo mismo, disfrutarás como nunca y entenderás que primero debes consentirte tú antes de darle todo a alguien más. Este mes patrio, Sagitario, el grito lo tienes que dar tú, pero de libertad y de nuevos comienzos.