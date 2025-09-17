Catherine Fulop sufrió una aparatosa caída en pleno show

Catherine Fulop vivió un susto en pleno show. Esta semana, la actriz venezolana sufrió una aparatosa caída durante el show de Erreway en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Fulop subió al escenario para acompañar a la cantante argentina Camila Bordonaba. Mientras interactuaba con ella, la venezolana tropezó con una de sus botas y se cayó.

Al caer desde el borde del escenario, Fulop se llevó consigo un monitor y algunos cables, lo que generó preocupación entre sus fans. “La p… madre”, exclamó la actriz al caer.

A pesar del impacto y el susto, Fulop se levantó rápidamente y volvió al escenario para continuar con el show. “Por suerte estoy viva”, bromeó la venezolana tras la caída.

Tras el show, la actriz utilizó sus redes sociales para calmar a sus seguidores al asegurar que no le había pasado nada y que se encuentra bien.

“Mi gente bella, les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, escribió la actriz, minimizando el incidente.

Fulop se tomó la situación con humor y compartió el video de la caída en sus redes sociales. “Noche inolvidable con mi ciela bella y @errewaytour2025 gracias por los mensajes estoy bien”, escribió.

Este accidente ocurrió durante el quinto show de Erreway en su gira 2025, y aunque el momento fue tenso primero para el público, la profesionalidad de Catherine Fulop y su actitud positiva fueron destacadas tras el incidente.

