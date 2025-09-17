Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 17 de septiembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 17 de septiembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.3 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.97 y 18.31 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un precio de 18.3 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.04 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. Su precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios tendencia en su cotización de hoy. Tras permanecer el día previo a la baja, hoy se promedió a 500.05 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 61.65 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.3 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.04 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 500.05 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 61.65 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el valor a enviar y calcula los costos.