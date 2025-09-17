Yadhira Carrillo revela la razón de su separación con Juan Collado: “Ese no es mi lugar”

A solo unas semanas de hacer realidad su esperado regreso a las telenovelas, la actriz Yadhira Carrillo abrió su corazón para hablar como nunca antes sobre su separación de Juan Collado, con quien estuvo casada durante 13 años. ¡Te contamos lo que dijo!

En una sentida entrevista concedida a a Michelle Galván, la estrella de historias como “La Otra” y “Barrera de Amor” confesó que ella fue quien decidió poner fin a su historia de amor con el empresario, ya que a pesar de las pruebas que lograron librar durante su tiempo juntos, su deseo de volver a las telenovelas fue un ‘no negociable’ para él.

“Cuando le comenté que iba a ser telenovela, es algo que a él no le gusta, lo respeto y lo entiendo tanto“, destapó ante la comunicadora.

Y aunque este se trató de un golpe duro a nivel emocional, Yadhira Carrillo se mostró comprensiva y respetuosa de su decisión: “Nadie tiene que caminar un camino que no le hace feliz. Si su felicidad no se la puede dar alguien que se dedica a esto, entonces no soy la persona apropiada para que ese ser, que yo amo profundamente, sea feliz, yo tengo que asumir que ese no es mi lugar“,

Al ser cuestionada sobre su periodo alejada de los reflectores, la histrionisa confesó que: “Dejé todo eso 17 años, por vivir todos los días, todos los segundos con él, me sumergí y entré en ese matrimonio al 100 por ciento, en cuerpo, espíritu, alma, fidelidad absoluta, amor entero (…) Dejé absolutamente todo, así fue como me sentí satisfecha“.

De acuerdo con su relato, durante su relación vivieron varias pruebas que lograron superar gracias a su determinación. Específicamente cuando Juan Collado permaneció en prisión, momento en el que Carrillo se mantuvo al pie del cañón sin importar las dos operaciones de espalda e intervención de rodilla que sufrió.

“Montando a caballo me lastimé y, cuando yo entraba a ese lugar, tenía que llevar las bolsas de todo lo que tenía que meter, la comida, el medicamento, todo lo necesario y, nadie puede ayudarte, sólo puedes entrar tú. Tienes que pasar filtro, subir escaleras, pasar rampas y, para mí, era muy difícil eso y, yo todos los días, le decía a Dios: ‘Sólo tú me puedes dar las fuerzas'”, recordó la famosa.

Es así como Yadhira Carrillo ha puesto punto final a nivel mediático a su historia con Juan Collado, quien actualmente reside en España y ya contaría con una nueva pareja, así lo reportaron medios internacionales.

