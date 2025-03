Yadhira Carrillo habló sobre su regreso a las telenovelas tras 17 años de ausencia

Vaya sorpresa se llevaron los televidentes luego de darse a conocer que la actriz Yadhira Carrillo volverá a las telenovelas luego de 17 años de pausa en su carrera para enfocarse en su vida personal. Y es que la famosa tuvo una aparición especial en el final de la telenovela “Las hijas de la señora García”. ¿Será esto una señal de que pronto volverá con su propio melodrama? Te contamos lo que dijo.

En una reciente visita al plató de Televisa, la histrionisa que ha participado en historias como “La Otra”, “Barrera de Amor” y “Amarte es mi Pecado” se dijo emocionada por la gran aceptación que su reaparición en la pantalla chica ha traído consigo.

“Y le agradezco al público eso, que no me olvide, porque yo estoy siempre lista para lo que necesiten y si lo que necesitan es una novela, pues hay que buscarla“, expresó Yadhira Carrillo ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

Al ser cuestionada sobre los rumores de su posible participación en el remake del melodrama “El Privilegio de Amar”, próximo proyecto del productor José Alberto “El Güero” Castro, la famosa prefirió no emitir comentarios.

Sin embargo, afirmó que su propósito es complacer al público que la ha apoyado desde los inicios de su carrera: “Sólo porque la gente lo pide, entonces hay que ver para hacerlo, ¿verdad? Vamos a pedirle a las musas que lleguen y, si se hace, yo les aviso”, declaró sin revelar más detalles al respecto.

Para finalizar la entrevista, Carrillo recordó el apoyo que Eugenio Cobo, director del Centro de Educación Artística de TelevisaUnivison (CEA), le brindó durante sus inicios en el mundo artístico: “Hace mucho tiempo que no paso a saludarlo. Siento que me quiere como a una hija, porque me lo ha dicho, me dice ‘Hijita’ y debes ser agradecido“, reveló.

Seguir leyendo:

• Yadhira Carrillo y Leticia Calderón tienen inesperado encuentro: “Siempre ha habido buena relación”

• Yadhira Carrillo responde indignada a Lety Calderón y niega infidelidad de Juan Collado

• Yadhira Carrillo irá con todo contra quienes le inventaron noviazgo y millonaria mansión