Yadhira Carrillo irá con todo contra quienes le inventaron noviazgo y millonaria mansión

La actriz Yadhira Carrillo, de 49 años y quien está casada con el abogado Juan Collado, dio a conocer que emprenderá acciones legales contra quienes dijeron que tenía un noviazgo con un joven italiano y que además poseía una millonaria mansión en Lake Forest, en Illinois.

Lo anterior lo dio a conocer en una entrevista que tuvo con el programa ‘Ventaneando’, donde detalló que contrató los servicios del reconocido abogado Guillermo Pous, quien fuera albacea de Juan Gabriel, para que la defienda de los señalamientos en su contra.

“Decidimos que este tipo de temas las lleve directamente el abogado Pous, que se sabe es top en estos temas. Lo que digan que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes. La persona que a partir de ahora, haga de un comentario, o haga un dicho, que lo pruebe, nada más, así de simple”, declaró la celebridad.

A continuación dijo entender el trabajo de quienes difundieron los rumores, pues es una forma de llevar el pan a casa, pero detalló que no comparte que lo hagan a costa de los demás.

“Es increíble cómo de repente se les hace tan fácil faltar al respeto de una forma, es increíble cómo una persona puede ser capaz, con la mano en la cintura, de crearte toda una historia alrededor, es muchos cuentos, porque no solo es uno, son muchos cuentos. Digo no me extraña, es su forma de llevarse el pan a la boca, lo respeto, no estoy de acuerdo con esa forma de comunicar”.

¿Cómo es la mansión que le inventaron a Yadhira Carrillo?

La supuesta casa de Yadhira Carrillo, por lo que pudimos apreciar en la ficha técnica, fue construida en 1914 y está actualmente a la venta por $5.9 millones de dólares.

La propiedad, conocida como Innisfail y de estilo clásico francés, fue diseñada por el reconocido arquitecto David Adler y está distribuida a lo largo de tres pisos.

Al interior goza de ocho recámaras, de ocho baños completos, de tres medios baños, de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de piano, de oficina, de biblioteca, de cava de vinos, de bar, de sauna, de espacio de recreación, de cuarto de lavado, de garaje para tres coches, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 2.05 acres, la mansión cuenta con terraza, con extensas áreas verdes, con piscina con su respectiva zona de spa, con jacuzzi, con fuentes, con estatuas, con cancha de tenis, entre otras amenidades.

