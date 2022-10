Video: Belinda abre las puertas de su millonaria mansión y presume que es un auténtico museo

La cantante española Belinda, de 33 años, presumió en días recientes rincones nunca antes vistos de la mansión que posee en Ciudad de México, la cual llama la atención por la gran cantidad de obras de arte que decoran sus paredes y sus diversas habitaciones.

“Me gusta mucho el arte. Me gusta sentirme como en una galería”, se sinceró la ex Christian Nodal en el capítulo de estreno del programa ‘Divina Comedia’.

En la emisión, además de hablar de aspectos de su vida personal, Beli también llevó a sus fans a conocer los lugares más íntimos de su residencia, incluido el rincón donde tiene una hermosa fotografía de su tierna abuelita.

“Mi casa es el reflejo de mi personalidad: rockera, popera, surreal, perfeccionista y detallista”, contó la intérprete de ‘Bella Traición’, quien reconoció tener una habitación favorita: su jardín mágico.

“Aquí he compuesto canciones, además, aunque no lo crean, me encanta regar las plantas. Aquí se han criado muchos pajaritos, me encantaría que se quedaran aquí a vivir, pero, bueno, tienen que volar como todos”, continuó.



Además del jardín mágico, también mostró el vestíbulo, la cocina, el comedor, la sala de estar, la sala principal, la sala de piano, el bar, siendo la cocina la que se llevó los reflectores, en especial por su poca habilidad para cocinar.

Su cocina es bastante amplia y está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central, en la que procura preparar las más exquisitas recetas.

