Acusan a hombre de Texas por presuntamente amenazar de muerte al demócrata Zohran Mamdani

Un residente de Texas deberá enfrentar a la justicia por presuntamente haber amenazado de muerte a Zohran Kwame Mamdani quien aspira a convertirse en alcalde de Nueva York.

Melinda Katz, fiscal de distrito de Queens, acusa a Jeremy Fistel de grabarle intimidantes mensajes de voz al demócrata originario de Uganda y también por enviarle correos electrónicos donde le advierte que lo asesinará.

Reunidos en un tribunal de Queens, un grupo de fiscales presentó las pruebas en contra del sujeto de 44 años quien, en caso de ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan, podría purgar una condena de hasta 60 años de prisión.

Bajo la óptica de las autoridades, Fistel emitió “amenazas terroristas” donde proyecta un odio desbordado hacia Mamdani, su familia y en contra de los musulmanes.

Los mensajes señalados se fueron enviados desde junio y hasta finales de julio a los canales oficiales del político de 33 años en la Asamblea estatal.

“El acusado le dijo al asambleísta que regresara a Uganda antes de que alguien le disparara en la cabeza, que vigilara su casa y su familia, que lo cuidara a cada instante hasta que saliera de Estados Unidos”, indicó la fiscal Katz.

Jeremy Fistel recientemente fue arrestado en Texas y después extraditado a Queens donde vive uno de sus hermanos.

Varias de las ideas políticas del demócrata Zohran Mamdani han causado revuelo incluso al interior de su propio partido. (Crédito: Richard Drew / AP)

El abogado a cargo de su defensa argumenta que los mensajes grabados y escritos por su cliente representan la libertad que tiene para expresarse como lo marca la constitución estadounidense.

“Nadie discute que lo que hizo fue apropiado… es desagradable… pero es libertad de expresión”, subrayó.

Sin embargo, a raíz de al menos tres eventos violentos donde dos personajes ligados a la política y un civil perdieron la vida a merced de estadounidenses resentidos con sus ideas, las autoridades ahora son más quisquillosas al investigar cada amenaza que llega hasta sus escritorios.

Y es que, desde las campañas políticas previo a las elecciones presidenciales, el país se polarizado en un entorno donde además la violencia se ha incrementado considerablemente.

Zohran Mamdani es un político en ascenso cuyas ideas y creencias religiosas resultan controversiales, pero que lo ubican al frente de las encuestas previas a las elecciones donde se conocerá quién habrá de ser el nuevo alcalde de la “Urbe de Hierro”.

