Inmigrante es arrestado por ICE después de sobrevivir a un robo y ser hospitalizado

Ser herido de bala durante un asalto, no fue suficiente infortunio para Felipe de Jesús Hernandez Marcelo, un inmigrante de origen mexicano quien solo un día después de haber recibido el alta médica, fue arrestado por agentes migratorios.

El hombre, de 46 años, había sobrevivido a la agresión armada en Muscatine, Iowa, pero apenas recuperó la estabilidad física fue trasladado bajo custodia. Su arresto abrió un debate sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados que, incluso tras ser víctimas de delitos violentos, terminan enfrentando procesos de deportación.

El asalto que lo dejó hospitalizado

De acuerdo con el medio Newsweek, Felipe de Jesús fue atacado el pasado 21 de junio de 2025 durante un asalto en Iowa. Según los reportes locales, recibió un disparo mientras se encontraba en un estacionamiento, lo que obligó a los servicios de emergencia a trasladarlo de inmediato a un hospital de la zona.

La detención de Felipe se originó por un cargo pendiente por conducir con una infracción de tránsito. Credit: Yuki Iwamura | AP

La gravedad de la herida, que afectó uno de sus brazos y una pierna, lo mantuvo internado varios días, en un proceso de recuperación que buscaba estabilizarlo. Incluso, autoridades médicas revelaron que estuvo cerca de perder la vida tras dicho encuentro.

El arresto tras salir del hospital

Según el mismo medio, solo un día después de haber sido dado de alta, Hernández Marcelo se encontraba en proceso de recuperar su vehículo y sus pertenencias, que fueron parte de la evidencia del asalto, cuando fue detenido por la policía debido a que existía una orden de arresto pendiente en su contra por infracciones de tránsito.

Esa situación abrió la puerta a que las autoridades lo entregaran a oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la abogada de Felipe, Emily Rebelskey, su cliente no ha recibido la atención médica adecuada bajo custodia, y en los documentos judiciales, describió que por su reciente incidente, “ha perdido citas médicas y de rehabilitación física para tratar las lesiones sufridas”.

Las razones oficiales de su arresto

De acuerdo con información de ICE, la detención de Hernández Marcelo se derivó de esa orden judicial previa que permanecía activa en el estado de Iowa. La agencia recalcó que su arresto no se debió únicamente al tiroteo ni a su condición de víctima de un delito, sino a que contaba con antecedentes que justificaban su ingreso al sistema de inmigración.

Respaldando lo anterior, Associated Press reveló que Hernández no había pagado una multa de 250 dólares por conducir con una licencia suspendida en noviembre de 2024.

Según documentos consulados por Newsweek, Hernández Marcelo es originario de México y llevaba varios años residiendo en Estados Unidos. Había trabajado en distintos oficios para sostener a su familia y, pese a no contar con estatus legal, se había integrado en la comunidad local de Muscatine.

De acuerdo con el mismo medio, el pasado 10 de septiembre se extendió un plazo de 7 días para fijar una fianza. Sin embargo, solo unos días después, una jueza rechazó establecer un número por una posible fuga.

