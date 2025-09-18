Mujer de Florida afirma estar casada con Donald Trump e intenta ingresar a Mar-a-Lago

Bajo el argumento de haberse casado con el presidente Donald Trump, una mujer de Florida intentó ingresar a Mar-a-Lago y ante su insistencia terminó siendo arrestada por la policía.

Sin ninguna prueba de por medio, Christy Renee Kimbrell sostiene ser esposa del mandatario de la nación y en consecuencia exige que se le brinde un trato de primera dama.

El martes, cerca del mediodía, la policía de Palm Beach fue alertada sobre la presencia de una mujer que pretendía dejarle una carta a Donald Trump en su residencia.

De hecho, un agente del Servicio Secreto fue quien se encargó de solicitar el arribo de una patrulla a Mar-a-Lago, pues una mujer se negaba a retirarse del lugar hasta no hablar con el jefe de la nación.

Sin embargo, cuando una pareja de oficiales acudió para arrestar a la persona en cuestión corroboró que se trataba de la misma mujer que desde hace meses pregona haberse casado con el republicano de 79 años.

A pesar de que la policía ha tratado de convencer a la mujer de 49 años de evitar su presencia cerca del sitio donde habitualmente reside Donald Trump, ella no ha dejado de rondar la propiedad desde la primavera.

Aunque Donald Trump lleva años casado con su esposa Melania, una mujer de Florida sostiene haber contraído recientemente nupcias con el republicano. (Crédito: Alex Brandon / AP)

En una declaración obtenida por la policía, Christy Renee Kimbrell se hace llamar Christy Trump y pide que le permitan ingresar a la residencia de su marido, con quien afirma haberse casado recientemente.

De manera preventiva, las autoridades ya le advirtieron por escrito a la residente de Florida que, en caso de seguir presentándose a la propiedad de la familia presidencial, será arrestada y cada vez su sanción se incrementará.

“Si bien el incidente no afectó nuestras operaciones de protección, nos tomamos estos asuntos muy en serio. Este arresto se está gestionando a nivel local y agradecemos al Departamento de Policía de Palm Beach su rápida respuesta y colaboración”, indicó un portavoz del Servicio Secreto al periódico Daily News.

Por el momento, se filtró información donde se indica que Christy Renee Kimbrell enfrenta un cargo de delito menor por invasión de propiedad privada y permanece en la cárcel del condado de Palm Beach, donde se le fijó una fianza de $10,000 dólares.

