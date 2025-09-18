Pasajero de crucero muere tras caer de un sendero en montañas de Alaska

Un hombre de 36 años originario de Texas perdió la vida y otro sufrió heridas leves tras caer de un sendero en las montañas de Juneau, Alaska. Ambos eran pasajeros de un crucero y se desviaron por error del camino principal.

La Policía Estatal de Alaska informó que el martes por la noche recibió una llamada de emergencia de dos hombres que se habían caído por una ladera en las montañas que dominan el centro de Juneau.

Uno de ellos fue localizado con heridas leves, mientras que el cuerpo del otro, un turista texano de 36 años, fue hallado más abajo mediante drones. Según las autoridades, el hombre falleció a consecuencia de las lesiones sufridas en la caída.

Condiciones adversas

La portavoz policial Tess Williams explicó que los excursionistas se desviaron del sendero oficial cerca del tranvía del Monte Roberts, una atracción popular entre los pasajeros de cruceros que conecta el puerto con un área urbanizada a más de 1,800 pies de altura.

El accidente ocurrió en medio de oscuridad, niebla densa y lloviznas intermitentes. El terreno, empapado por la humedad, se encontraba resbaladizo, lo que contribuyó a la caída.

Este no es el primer incidente fatal en la zona. En julio pasado, una mujer de Kentucky, también pasajera de un crucero, fue hallada muerta en las montañas sobre Juneau tras no regresar a bordo después de una caminata.

