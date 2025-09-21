Qué ritual debe hacer tu signo si se encuentra con brujería

Encontrar brujerías en tu entrada, como sal en la puerta de tu hogar, puede ser inquietante.

En el esoterismo, este acto puede simbolizar un intento de bloquear caminos, atraer problemas económicos o cortar la energía positiva.

Sin embargo, cada signo zodiacal posee fuerzas y afinidades espirituales que le ayudan a protegerse. Aquí te compartimos un ritual de protección personalizado para cada signo del zodiaco.

Aries

Enciende una vela roja en tu sala de estar y repite: “Nada ni nadie puede detener mi fuego interior”.

Luego barre la entrada de tu casa con una escoba nueva, visualizando cómo toda energía negativa es expulsada.

Tauro

Coloca tres hojas de laurel y una moneda dentro de un vaso con agua sobre tu mesa principal.

Déjalo 24 horas y luego tira el agua en la calle. Esto corta bloqueos económicos y protege tu estabilidad.

Géminis

Quema un poco de incienso de sándalo en la entrada y recorre la casa con el humo.

Di en voz alta: “Mis caminos están abiertos, mi mente es libre”. El aire, tu elemento, disipará lo denso.

Cáncer

Llena un recipiente con agua de mar (o agua con sal marina) y coloca dentro una piedra blanca.

Ponlo detrás de tu puerta principal. Reza un Padre Nuestro o una oración de tu fe. Este ritual sella tu hogar con protección emocional.

Leo

Enciende una vela dorada en tu entrada y rodéala con pétalos de girasol. Afirma: “La luz divina me protege, mi brillo nunca se apaga”. Cuando la vela se consuma, tira los restos lejos de tu casa.

Virgo

Prepara una infusión de romero y ruda. Con ella limpia tu entrada con un paño blanco.

Mientras lo haces, visualiza tu hogar como un lugar puro e intocable. Virgo conecta con la limpieza energética a través de lo natural.

Libra

Coloca dos cuarzos rosas en la entrada y enciende una vela blanca entre ellos.

Pide a la energía universal: “El equilibrio regresa a mi hogar, ninguna sombra puede entrar”. Libra protege con armonía y amor.

Escorpio

Toma un recipiente de barro y coloca dentro un poco de tierra de un cementerio (si no tienes, usa tierra de jardín).

Déjalo en tu entrada durante tres días y luego entiérralo fuera de casa. Escorpio transforma lo negativo en fortaleza.

Sagitario

Escribe en un papel todo lo que quieres soltar de tu vida. Quémalo con una vela violeta y sopla las cenizas en dirección al viento.

Sagitario conecta con el fuego y el aire para liberar brujerías o bloqueos.

Capricornio

Coloca un cuenco con sal marina y unas monedas en la parte más alta de tu casa.

Déjalo siete días y luego entierra las monedas en tu jardín o en una maceta. Capricornio activa así la prosperidad y rompe trabajos de escasez.

Acuario

Llena un vaso con agua, unas gotas de vinagre y tres clavos de metal. Déjalo detrás de la puerta por una noche y tíralo al día siguiente lejos de tu casa.

Acuario protege con símbolos de corte energético.

Piscis

Enciende una vela azul y rodéala con agua en un plato hondo. Reza o medita frente a ella pidiendo claridad espiritual.

Cuando termine, tira el agua en la tierra. Piscis se conecta con la protección a través de la fe y lo sagrado.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa encontrar sal en la puerta de mi casa?

Puede tratarse de un trabajo de brujería para bloquear caminos o cortar prosperidad, aunque también puede simbolizar un intento de protección.

¿Qué ritual hacer si sospecho de brujería con sal?

Depende de tu signo zodiacal. Cada signo tiene un ritual de protección específico que refuerza su energía y corta cualquier influencia negativa.

¿Puedo usar la sal como protección en lugar de verla como amenaza?

Sí. La sal marina es un gran protector si tú la colocas con intención positiva. Sirve como barrera energética en puertas y ventanas.

¿Qué plantas ayudan a proteger mi hogar de brujería?

La ruda, el romero y la albahaca son las más recomendadas para purificar y proteger tu entrada de energías negativas.

