Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de septiembre de 2025

LEO

No te dejes manipular ni sonsacar por tu familia o amistades, que ya estás lo suficientemente grandecito para tomar tus propias decisiones. Si te equivocas será tu problema y no tendrás por qué culpar a nadie más. Aprende a ponerle seguro a los pantalones y a caminar derechito, porque a estas alturas ya no estás para andar echándole la culpa a medio mundo. Los errores del pasado ya te enseñaron lo que tenían que enseñarte, no seas terco y no los repitas.

Si tienes pareja, acuérdate que no todo es dar regalitos; los cariños se demuestran con actitudes y con detalles del corazón. Te advierto: se viene un golpe por caída, ¡aguas con andar distraído! Y bájale a las garnachas y a la sal porque te estás inflamando como globo de feria. Cuida tus piernas y tu espalda porque podrías andar de un genio de los mil demonios por los dolores. Si sabes que algo te hace daño, ¿pa’ qué lo comes? Te encanta quejarte, pero nadie te obliga a empujártelo.

En el trabajo o entre tus amistades, cuídate de dos personas de piel blanca, bien lengua larga, que andan de chismosas. Y si tienes pareja, no bajes la guardia porque hay conocidos que ya le están echando ojitos y queriéndote bajar el mandado. Las envidias estarán al orden del día; ponte perra y bien al tiro, porque la gente ardida no descansa, y tú no estás para andar cayendo en juegos baratos.

VIRGO

Deja de esperar tanto de la gente porque lo único que te vas a ganar es decepcionarte. Ponte abusado con los dineros porque vienen gastos inesperados que te van a sacar canas verdes. Ojo con un vecino o vecina que trae tu nombre en la boca hablando puras tarugadas. Y deja de buscar jales que no tienen nada que ver contigo; mueve el esqueleto porque la chamba no va a tocarte la puerta mientras tú sigues echado a la hamaca.

En estos días conocerás gente que se volverá de tu círculo cercano, incluso cuates que valdrán la pena. Y si andas solter@, prepárate porque aparece alguien que te va a dar vuelta la tortilla y cambiar tu manera de ver la vida. Eso sí, no quieras correr antes de caminar, porque lo bueno se cocina a fuego lento y si aceleras, se te quema el guiso.

Eres noble de corazón, siempre preocupado por los demás, pero la verdad es que muchas veces solo te preocupas de dientes pa’ fuera y no mueves ni un dedo. Viene semana más o menos, con chance de juntadera con amigos, drinks y hasta ponerte bien burro o burra. Nomás no pierdas la compostura, porque luego te arrepientes de lo que dices con dos copitas encima.

LIBRA

Date la oportunidad de cuidar más tu casa, tu gente y a ti mismo, y evita a las personas tóxicas que solo llegan a echarte la mala vibra con comentarios que no vienen al caso. Una amistad que hace rato no ves podría regresar a tu vida y traerte alegría y motivación. Semana de reuniones familiares o con amigos, mucho alcohol y comida, así que ojo con la tragazón, porque luego te andas quejando del empacho.

Un signo de agua se cruza en tu camino y podría enseñarte lo que es el verdadero amor; no te hagas el tonto ni dejes que se te vaya el tren. Está bien sentirte seguro, pero bájale a la soberbia porque siempre habrá alguien más perr@ que te pueda bajar la nube. Aprende también a quedarte callad@ si no te piden tu opinión, porque tu “humilde comentario” podría meterte en problemas de los que ni cómo salir.

La semana pinta sabrosa, con probabilidad de un arrimón de amistad que quiere más que un simple cafecito, y no precisamente para hablar de la Biblia. Eso sí, no confíes en préstamos fáciles ni créditos milagrosos, que te vas a meter en un broncón para pagarlos. Y si andas soltero o soltera, no te agüites ni te pongas de malas por no tener con quién apachurrarte; mejor espera lo bueno, porque lo que vale la pena tarda, pero llega.

ESCORPIÓN

Ya estuvo bueno, es momento de aprender a decir que no, porque la gente se te sube al cuello cuando ve que siempre estás para todos. No eres la Cruz Roja ni el DIF, así que deja de querer resolverles la vida a los demás. Y no te la pases esperando a que alguien dé el primer paso, porque mientras tanto la vida se te va como agua entre los dedos.

No des más de lo que recibes; aprende a equilibrar la balanza. Te advierto: cuidado con un golpe o caída en estos días. También se visualiza un viaje perro o por lo menos el inicio de los planes. A veces te agüitas porque las cosas no se te dan rápido, pero acuérdate que lo que está en el pasado ya se fue; ahora lo que viene son oportunidades nuevas y variadas, nomás abre los ojos.

Tienes todo para agarrar un cuerpazo de revista, pero la verdad es que aflojas el cuerpo, no sigues las dietas y el gym lo visitas menos que a la tía incómoda. No descuides lo emocional, porque si no tienes balance interno, lo demás se te desmorona. Bájale a los excesos de comida, bebida o dramas que no llevan a ningún lado. Y sí, viene chance de viaje con una amistad que podría traerte más de una sorpresa… y no hablo nomás de souvenirs.

SAGITARIO

Se vienen cambios en el amor, y aparece alguien de piel clara que te va a mover el tapete más de lo que crees. Pero ten cuidado con lo que pides, porque el universo es rete chismoso y capaz que te lo pone enfrente, y luego ni cómo zafarte. Inicias trámites importantes, pero aguas con pérdidas de objetos y caídas, estarán a la orden del día, así que no andes en la luna.

Ya es hora de sacar de tu casa todo ese tilichero que solo junta polvo y malas energías. No acumules cosas ni recuerdos que nomás estorban, porque eso te tiene detenido. Ponte pilas, porque si no te aplicas, tus metas se van a quedar en sueños guajiros. También andarás pensativo por alguien que a veces te da alas y a veces se desaparece como fantasma.

Es momento de analizar tu vida y ponerte metas claras, que andas como pollo sin cabeza. No dejes que nadie te limite ni te meta ideas tontas. Se avecina una noticia que te va a abrir los ojos respecto a una persona; muchas cosas que negabas resultarán ciertas. Será doloroso, pero también liberador. Si planeas un viaje y se cancela, no te me agüites, todo pasa por algo y a veces lo que parece atraso es protección divina.

CAPRICORNIO

Hay una amistad que trae ganas de ti, pero tu desconfianza te impide dar el brinco. Afloja tantito, porque ni todos son malos ni todos vienen con mala intención. Ten cuidado con tus cambios de humor, porque podrías herir con palabras a quien sí te quiere de veras. Luego andas con la lengua filosa y después te arrepientes cuando ya echaste a perder la sopa.

Se vienen cambios muy buenos, sobre todo con alguien que está lejos y que no te saca de su mente. Sí, aunque no lo creas, traes a alguien suspirando por ti en la distancia. Pero también es momento de dejar las excusas y meterle más ganas a tus metas; que no te gane la flojera, porque el tiempo no regresa. Ojo con los gastos, porque si gastas más de lo que tienes, luego no hay santo que te saque del atolladero.

Una amistad te buscará, ya sea pa’ pedirte consejo o soltar un chisme sabroso. Si tienes pareja, no la descuides, porque hay gente con hambre de meterse donde no los llaman. Deja de pensar tanto en el futuro y de inventarte problemas que ni existen. Mejor pon los pies en la tierra y trabaja en tu presente, porque si no, la vida se te va como agua y ni cuenta te das.

ACUARIO

Cuida tu boquita, criatura, porque en estos días podrías soltar indiscreciones que te van a meter en aprietos, sobre todo con alguien que te gusta. Y mira que una palabra mal dicha puede arruinar más que una semana de silencio. También podrías verte tentado a entrar en un triángulo amoroso; no caigas en esas redes, porque terminarás como el perro de las dos tortas, sin una cosa ni la otra.

Te enterarás de chismes en tu contra, y lo peor es que vendrán de alguien cercano, de esos que parecen querer lo mejor para ti. Recuerda: quien no suma, que se largue. Mejor quédate con la gente que te impulsa, no con la que te pone piedras en el camino. Y si quieres dar un paso con alguien, hazlo; si te dicen que no, al menos ya no pierdes el tiempo ahí.

Cuidado con robos o pérdida de objetos; andas distraído y eso te puede costar caro. Un chisme familiar saldrá a flote en estos días; no te metas en pleitos que no son tuyos ni dejes que alguien te manipule para sacar información. Sé tú mismo, no cambies tu forma de ser por quedar bien con nadie. Quien te quiera, te acepta tal cual, no a medias tintas.

PISCIS

Cuídate mucho de traiciones, porque andas levantando envidias como si regalaras dulces en kermés. Varias amistades de tu círculo no te ven con buenos ojos y nomás esperan que tropieces. Es hora de no repetir errores del pasado, porque esta vez podrías perder de manera definitiva algo que valoras mucho. Ya no te arrastres por nadie ni guardes rencores, que la vida es corta y no se hizo pa’ andar amargado.

Siempre has sido bravo cuando alguien te quiere fregar, y eso es lo que te mantiene de pie. No dejes que nadie te manipule ni te haga sentir menos. Ponte las pilas, porque el amor no se encuentra ya servido, hay que trabajarlo y regarlo como plantita para que crezca. En tu familia podrían surgir pleitos o discusiones; no te metas en temas que no dominas, porque podrías salir raspado.

La tristeza podría rondarte al recordar a alguien que ya no está, pero recuerda que mientras tú sigas de pie, esa persona sigue viva en tu memoria. Tienes en mente un negocio que no se ha consolidado; ahora estás en una etapa clave, donde si te aplicas, lograrás que ese plan dé frutos y te deje muy buenas ganancias. Eso sí, sin huevonerías, porque los milagros no llegan solitos.

ARIES

Si tienes pareja, aguas, porque se vienen celos bravos por culpa de una persona de piel clara que anda rondando. No entres en pleitos sin sentido, mejor habla claro antes de que el río se haga mar. Podrías tener la oportunidad de “encamarte” con una amistad, pero piénsalo bien, porque esas cosas dejan huella. También tendrás la chance de cerrar ciclos que habían quedado abiertos y que te tenían atorad@.

Ya no te andes culpando por cosas que ni hiciste ni te corresponden, aprende a perdonarte y a dejar de flagelarte como si fueras mártir. Mira, cada quien que se rasque con sus uñas, y tú preocúpate por tus pasos. Las oportunidades no duran para siempre, tienen fecha de caducidad, así que agárralas cuando aparezcan. La vida es corta y viene cargada de momentos que pueden hacerte crecer, pero también estará llena de envidiosos que no soportan tu brillo.

Cuídate de problemas respiratorios, porque podrías andar con la garganta cerrada y los mocos a la orden del día. Ya no le tengas miedo a los cambios, porque son los que hacen que tu vida deje de ser tan plana. Arriesgarse es la única manera de dejar lo ordinario atrás y agarrar lo extraordinario.

TAURO

Ese viajecito que tanto has planeado podría cancelarse por falta de dinero o porque a los demás ya no les interesó. Pero no te me agüites, que todo tiene su tiempo. Reflexiona sobre lo que has hecho con tu vida, porque tienes todo para consolidarte y brillar. Nomás no caigas en fregaderas que te hacen ver como débil. Acuérdate que tienes el poder de atraer a quien se te dé la gana, pero a veces te atontas esperando que la gente sea como tú, y así no se puede.

No escondas lo que sientes con la gente que sí te demuestra cariño; abre tu corazón, que no todo mundo llega con malas intenciones. Viene una oportunidad de viaje, pero también te podrían cancelar alguna salida con amistades. En lo laboral, se asoma un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dejará mejores ingresos. Nomás no sueltes lo que tienes en la mano hasta no tener bien seguro lo que sigue.

Las cosas con tu familia mejoran y llega un dinerito extra que te va a caer como lluvia en sequía. Eso sí, administra bien, porque luego te emocionas y te gastas hasta lo que no tienes.

GÉMINIS

El amor vuelve a florecer en tu vida. Si en el pasado no se dio con alguien, ahora es el momento perfecto para que ese sentimiento renazca. Tu familia es la base de todo, aunque a veces te desesperen, no olvides que siempre serán los que te sacan de apuros. No te me alteres con ellos, porque al final son los que siempre estarán contigo.

El amor se te ha vuelto necesario, pero acuérdate: es mejor estar solo que mal acompañado. No caigas en brazos de alguien que no vale la pena, mejor aprende a disfrutar lo que tienes. Atiende pendientes que dejaste botados, porque si no, se te acumulan. Tú puedes con todo, pero a veces te tiras al drama por cualquier cosa, y eso no ayuda.

Cuidado con amistades traicioneras y con jefes o compañeros que pueden ponerte piedras en el camino. Se vienen nuevos amores, incluso uno que aparecerá en redes sociales, hasta por Facebook te llegará. Pero aguas con amores de una noche, que esos lo único que dejan son vacíos y dolores de cabeza.

CÁNCER

Es momento de confiar más en ti y en tu capacidad para lograr tus metas. No te dejes arrastrar por chismes baratos que solo buscan ponerte de malas, y la mayoría ni son verdad. Tampoco confíes tan rápido en gente nueva, porque puedes acabar prestando la caricia y quedando como plato desechable. Si lo que buscas es diversión y cero compromisos, pues adelante, cómete al mundo, pero que te valga lo que digan, que al fin no te mantienen.

Un viejo amor vuelve a rondar y hasta podría haber declaración. Eso sí, evita relaciones prohibidas, porque pueden traerte problemas fuertes. Si ya tienes pareja, habrá situaciones que los unirán más que nunca, incluso chance de embarazos en la familia.

Ya no te dejes de nadie, porque si permites insultos y pasadas de lanza, acabarán viéndote como su muñeco de trapo. Es mejor dejar todo claro desde el inicio, y que el que no entienda, se vaya. La vida es corta pa’ estar aguantando tonterías, así que ponte perr@ y marca bien tu territorio.