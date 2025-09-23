Altair Jarabo se despidió del verano con una escapada a la playa en familia

Con la reciente llegada de la temporada de otoño, la actriz Altair Jarabo optó por una última escapada a la playa en compañía de sus seres queridos, misma que quedó documentada a través de varias fotografías publicadas en redes sociales. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la histrionisa que ha participado en producciones como “Al diablo con los guapos” y “Mentir para vivir” colocó un carrusel de imágenes con las que dio una probadita de su visita a Jalisco, México, específicamente el Four Seasons Resort Tamarindo.

De acuerdo con su registro fotográfico, la estancia en el lujoso resort estuvo llena de diversión gracias a sus tardes en el mar y piscina, así como cenas y atardeceres con amigos: “Fin de semana perfecto. ¿Qué más puedo pedir? Se juntaron mis personas favoritas”, detalló Altair Jarabo en la descripción de su post.

Al mismo tiempo, reveló que además de disfrutar de lo último del verano, su viaje tuvo un motivo muy especial: “Celebramos el cumple de @fglecercle, con quien tengo la fortuna de compartir la vida y de @jorgeechenique un gran amigo de toda la vida que quiero y admiro desde siempre. Que gozadera el grupo que se armó”, añadió.

Como ya es costumbre, la actriz de 39 años causó furor al dejarse ver en un despampanante traje de baño que comprobó por qué es considerada una de las mujeres más bellas de la televisión en México. Y es que el comentado conjunto de mini top y bottoms negros evidenciaron su torneada figura y acentuaron sus atributos.

Como resultado de esta mirada a sus vacaciones, Altair Jarabo se volvió el blanco de mensajes de cariño y más de un piropo por parte de su comunidad digital, compuesta por casi cinco millones de seguidores.

“Otro año mas de risas y cariño! Abrazos para ti y Fred. Gran fin de semana”, “Muy bella”, “Qué feliz y plena te ves bonita, que tengas muchísimos momentos así siempre”, “Una mis actrices favoritas” y “Bellos. Hay que vivir la vida… ser felices, sonreír, guardar momentos en el alma y amar profundamente a quien te ama, sin importar el qué dirán”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

