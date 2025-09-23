Claudia Martín y Carlos Said revelan el nombre y sexo del bebé que esperan

La pareja conformada por Claudia Martín y Carlos Said se acaba de anotar una nueva alegría, luego de que ya compartieran con sus seguidores el género y el nombre del bebé que esperan.

Detallaron, por medio de una publicación que hicieron en Instagram, que están en la dulce espera de un varón, quien responderá al nombre de Máximo.

“Es un placer y un verdadero honor poder compartirles que nuestro primer bebé es niño 👶 y se llamará Máximo. Te esperamos con mucho amor mi rey. Tus padres que te aman 💘”, escribió Carlos Said.

La noticia la hicieron pública a través de una galería de fotos, en la cual se le ve a ella luciendo orgullosa su pancita de embarazada, mientras que él sostiene con ambas manos un mameluco de color azul.

La sesión de fotos, conformada por tres fotografías, la realizaron en el área de juegos infantiles de un parque y que quizá sea uno de los lugares favoritos de Máximo.

La publicación de los futuros papás, quienes confirmaron en agosto la feliz noticia, se llenó de inmediato de corazones rojos y comentarios por parte de sus fans, quienes están muy emocionados con la próxima llegada de Máximo.

“No quiero imaginar lo hermoso que será ese baby 😍”, “Las que éramos team niña 😭 pero felices qué sea niño y sobretodo qué será un bebé muy amado 😍”, “Muchas felicidades para ambos padres primerizos, Dios los premió con un hermoso bebé”, “Muchas felicidades , me da mucho gusto !!!, y más gusto por los 3!!!, muy bonito nombre Maximo Said Martin”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que han recibido.

El embarazo de Claudia Martín ha estado acompañado de los rumores desde que planearon una boda exprés y luego porque se dijo que se había casado embarazado, siendo hasta meses después que ya no pudieron más y confirmaron lo que ya era un secreto a voces.

“El fruto de nuestro amor 💘 Estamos muy felices de recibirte, te amamos! Atte., tus papás @claudia3martin @carlossaidcs. Foto: @villoslada__“, escribieron en una galería que dio muchísimo de qué hablar, pues ambos posaron desnudos para la lente.

