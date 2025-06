Claudia Martín y Carlos Said aclaran si ya están a la espera de su primer hijo

La actriz mexicana Claudia Martín y Carlos Said, quienes se comprometieron hace tan solo un mes, ya rompieron el silencio y contaron su verdad sobre los rumores que los persiguen, pues hay quienes aseguran que se casaron porque están embarazados.

La ex de Andrés Tovar y su pareja hablaron sobre este tema durante un encuentro que tuvieron con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Durante esa conversación desmintieron, de forma categórica, que estén a la espera de su primer hijo, al asegurar que se casaron tan rápido por el gran amor que se tienen y no porque un bebé venga en camino.

“Es la gente que no se decide. Hay gente que anda 10 años y nunca se casa y nosotros no. Hay mucha gente que inventa, que porque estamos embarazados o con muchos temas de esos, pero ahorita estamos felizmente casados”, respondió él, mientras que a ella se le salió una risa nerviosa en cuanto uno de los reporteros les lanzó la esperada pregunta.

A pesar de que ella casi no habló en el encuentro que tuvieron con la prensa, Carlos Said detalló que no están cerrados a la posibilidad de ser papás, incluso él ya detalló cuántos hijos le gustaría tener.

“Ya le dije, yo quiero 17 hijos, quiero mi equipo de fútbol”, respondió él ante la risa de su pareja, quien adelantó que ya todo está en orden para que se puedan casar por la iglesia.

Estas afirmaciones surgen porque ella se casó con Andrés Tovar por la iglesia, por lo que solo la anulación de su matrimonio le permitiría a ella y a Carlos Said llegar al altar.

“Todo está en orden, todo se va a poder a hacer próximamente”, respondió la también expareja de Hugo Catalán.

En ‘Despierta América’ pusieron en duda que no esté embarazada.

Uno de los programas que se hizo eco de la noticia fue ‘Despierta América’, en donde sus presentadores notaron que ella evitó hablar del tema de la maternidad, pero Jomari fue más al fondo, al asegurar que la vestimenta que ella llevaba hablaba por sí sola, pues, según sus palabras, algo oculta.

“La vestimenta es de ocultar algo. La historia nos dicen que las mujeres mienten mucho en ese caso y se entiende perfectamente”, soltó Jomari Goyso.

Los comentarios de Jomari tocaron fibras sensibles en Francisca y en otras de las presentadoras de la emisión, quienes consideran que esa pregunta nunca se le debe hacer a una mujer, pues se deben de respetar los tiempos de ellas para dar esa noticia, pues en las primeras semanas de gestación no se sabe si ese embarazo se logrará.

