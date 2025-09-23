Cómo eliminar ese desagradable olor a moho de tu ropa





A menos que el manual de tu lavadora lo recomiende, no uses vinagre blanco destilado–– ya que puede hacer más mal que bien.

No hay nada más desagradable que abrir la lavadora esperando que tu ropa tenga un olor fresco y descubrir que huele a moho.

By Jodhaira Rodriguez

Hace unos meses, cometí un terrible error al lavar mi ropa. Puse una carga de ropa a lavar y, a mitad del ciclo, salí a cenar. Cuando regresé a casa, ni me acordaba que la ropa seguía mojada en mi lavadora. Al día siguiente, no fue hasta después del mediodía que por fin recordé que mi ropa seguía en la lavadora. En vez de volver a lavarla, pasé la ropa a la secadora y seguí con la siguiente carga

El resultado no fue una, sino dos cargas de ropa con un olor horrible a moho, que parecían imposibles de salvar, incluso después de lavarlas varias veces con agua fría y mi detergente regular con aroma.

Después de horas navegando en Reddit y hablando con algunos expertos, incluyendo a nuestro propio Rich Handel, finalmente logré quitar el desagradable olor de mi ropa. Aquí te doy algunos consejos para evitar que esto te pase y cómo solucionarlo si ya cometiste el mismo error que yo.

¿Por qué tu ropa huele a moho?

El moho y el mildiu crecen en lugares húmedos, por eso son tan comunes en baños y sótanos. Una lavadora cerrada y húmeda es otro lugar perfecto para que estos hongos se desarrollen. El moho puede desarrollarse en tan solo 24 a 48 horas, y no solo en la ropa, sino también en la misma lavadora. Si tienes una lavadora de carga frontal y no dejas la puerta abierta para que se seque el interior, te estás buscando un problema de mal olor. Limpiar la lavadora con regularidad y sacar la ropa mojada en cuanto termine el ciclo de lavado es fundamental para evitar malos olores en la ropa

¿Cómo eliminar el olor a moho de la ropa?

Rich Handel, experto en lavandería de CR, me dio varias sugerencias para tratar de salvar mi ropa con mal olor. Su primera recomendación fue dejar la ropa en la lavadora y simplemente volver a lavarla. Esto debería funcionar si aún no has secado tu ropa, ya que Handel dice que la secadora puede fijar el olor. Desafortunadamente, ya había secado mi ropa, así que esta opción no me funcionó.

Si lavar la ropa nuevamente no funciona y las prendas son blancas y de algodón, el recomienda, “puedes intentar remojarlas en una solución con cloro, enjuagarlas bien y luego lavarlas con otras prendas blancas”. Aunque en CR todavia no los hemos probado, Handel también mencionó que existen detergentes especiales para ropa, como Persil Activewear Clean y Hex Performance Laundry Detergent, diseñados para eliminar el olor a gimnasio de la ropa deportiva, y desinfectantes para ropa, como los de Lysol y Clorox, que prometen eliminar todo tipo de olores. Vale la pena probarlos si realmente te cuesta trabajo eliminar el olor.

Persil Activewear Clean

Zachary Pozniak, director de operaciones de la empresa de cuidado de ropa Jeeves New York, tuvo algunas sugerencias adicionales. La primera fue sencilla: volver a lavar la ropa a una temperatura más alta. Si lavar la ropa con agua caliente no funciona, él recomienda dos tipos de productos: desinfectantes para ropa, como el que también recomendó Handel, y productos de enjuague especiales como Downy Rinse & Refresh o Tide Clean Boost. Ambos productos están diseñados para eliminar los olores durante el ciclo de enjuague. Aún no los hemos probado en CR.

Pozniak dio una última solución: “Si estás seguro de que el problema es por moho, puedes tratar previamente la prenda con un espray como Microban.” Si vas a probar esto, primero rocía una zona pequeña y escondida para asegurarte de que no arruine tu ropa.

Un “remedio” casero que es mejor evitar

Cuando me desesperé por el mal olor de mi ropa, vi en varios sitios y en Reddit que recomendaban echar vinagre blanco destilado en el dispensador de detergente de la lavadora para eliminar el olor. Si bien el vinagre puede ayudar a eliminar los malos olores, también puede dañar la lavadora. El vinagre puede dañar los sellos de goma y las mangueras de la lavadora, lo que podría provocar fugas. Y esas fugas por todo el suelo podrían causar un problema aún mayor de moho en casa, así que es mejor no intentarlo. Revisa el manual de tu lavadora para ver las recomendaciones de limpieza.

En resumen

Pon una alarma, no pongas una carga de ropa si sabes que vas a salir pronto de casa y, sobre todo, no dejes la ropa mojada mucho tiempo en la lavadora. Si lo haces, prepárate para volver a lavarla con agua más caliente (revisa la etiqueta de cuidado) y con productos especiales para la ropa–– tal vez varias veces.

Lo que finalmente me funcionó fue limpiar la lavadora y luego volver a lavar toda mi ropa con agua caliente en lugar de fría, como suelo hacerlo. Después de todo el tiempo, detergente extra y energía que tuve que invertir para rescatar la ropa con mal olor, puedo decir con certeza que no volveré a cometer el mismo error.

