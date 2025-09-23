Investigan incendio en sinagoga de Florida como crimen de odio

Un incendio en la sinagoga Chabad del condado de Charlotte, en Punta Gorda, Florida, es investigado como un acto intencional y posible crimen de odio. El hecho ocurrió a pocos días del Año Nuevo judío y ha generado indignación entre autoridades y organizaciones comunitarias.

La policía y los equipos de emergencia respondieron el viernes por la noche a un incendio en la sinagoga Chabad, que fue sofocado rápidamente. No se reportaron heridos, pero el ataque se produjo a solo cuatro días de la festividad judía de Rosh Hashaná.

De acuerdo con testigos, un objeto inflamable habría sido lanzado por una ventana, y se encontraron marcas con la letra “J” en varios puntos del edificio.

Reacción de autoridades

“Nos indigna y entristece profundamente que alguien albergue tal odio que perjudique un lugar donde los niños aprenden y donde la comunidad judía se reúne en paz. Este tipo de delito no tiene cabida en nuestra ciudad”, declaró la jefa de policía de Punta Gorda, Pamela Smith, a ABC News.

La policía anunció que incrementará las patrullas en la zona y dispondrá de oficiales durante los servicios de las Altas Fiestas.

La Oficina del Sheriff del condado de Sarasota también se pronunció: “Cualquier actividad delictiva dirigida contra escuelas o instituciones religiosas será combatida con toda la fuerza de esta agencia”.

Las autoridades confirmaron que hay una persona de interés identificada, pero aún no han revelado detalles. El Departamento de Policía de Punta Gorda trabaja en conjunto con la Oficina del Sheriff del condado de Charlotte para avanzar en la investigación.

Sheriff Kurt A. Hoffman is issuing the following statement in response to a suspicious late-night fire at the Chabad of Charlotte County in Punta Gorda on Friday, September 19. pic.twitter.com/KoW79xNFyK — SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) September 22, 2025

Condena de la comunidad

La Liga Antidifamación (ADL) de Florida, la Red Comunitaria Segura (SCN) y la Federación Judía de los condados de Lee y Charlotte condenaron el ataque y agradecieron a los bomberos por la rápida respuesta.

“Estamos inmensamente agradecidos de que nadie resultara herido en el incendio”, señalaron en un comunicado conjunto.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información llamar al Departamento de Policía de Punta Gorda al 941-575-5500.

