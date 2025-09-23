Un hombre murió en tiroteo con oficiales del Sheriff de Broward en Florida

Un hombre murió luego de un enfrentamiento con oficiales de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) este domingo en una comunidad del noroeste de Fort Lauderdale, Florida. La familia cuestiona por qué los agentes abrieron fuego.

La BSO informó que el incidente ocurrió alrededor de las 5:35 p. m. en la cuadra 2500 de 9 Court NW, tras un reporte de disturbio que involucraba a un individuo armado.

Cuando los agentes hicieron contacto con el hombre, se produjo un tiroteo. El sujeto, que portaba un arma de fuego, murió en la escena.

Video del encuentro

Una prima de la víctima, Shakira McFadden, grabó en video el momento del enfrentamiento. En las imágenes, se observa al hombre saliendo de una vivienda con una pistola apuntada hacia su propia cabeza.

“Está en la pared con la pistola en la cabeza. Nunca te apuntó a ti. ¿Por qué la primera bala atravesó la cabeza?”, cuestionó McFadden, quien asegura que la puerta de la casa permanecía abierta y que no había amenaza directa contra los oficiales.

Como marca el protocolo en casos que involucran el uso letal de la fuerza por parte de la policía, la investigación quedó en manos del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

Hasta el momento, no se han divulgado los nombres del hombre fallecido ni del oficial que disparó.

