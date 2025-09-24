Arrestan a exjefe antidrogas de Bolivia por operar un laboratorio de cocaína en su propiedad

Felipe Cáceres García, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante casi todo el gobierno de Evo Morales (2006–2019), fue aprehendido este martes en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que halló un laboratorio de cristalización de cocaína en un predio de su propiedad en el municipio de Puerto Villarroel.

En el operativo los agentes antidroga hallaron una senda camuflada que conducía a una instalación oculta entre la vegetación. Según el informe policial, en el predio —que también albergaba una empresa de áridos registrada a nombre de Cáceres— se descubrió un laboratorio equipado con áreas diferenciadas para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, incluyendo diluido, filtrado, secado, prensado y depósito de sustancias químicas.

La intervención también permitió la incautación y destrucción de precursores químicos: 2,000 litros de acetato, 200 litros de gasolina, 50 kilos de carbón activado, 50 kilos de bisulfito, 40 litros de ácido y 50 kilos de permanganato. El lugar estaba habilitado para el trabajo de al menos 10 personas, según la FELCN.

Cáceres no portaba documentación al momento de su detención y fue trasladado a celdas policiales en UMOPAR-Chimoré, a la espera de una audiencia.

🔵 #GrupoFides | #ANF Exviceministro Felipe Cáceres, exzar antidroga de Evo Morales, fue aprehendido esta madrugada en Puerto Villarroel, Cochabamba. En su predio se halló un laboratorio de cristalización de cocaína camuflado en la maleza y vinculado a una empresa de áridos. pic.twitter.com/c7DGJs76g7 — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) September 23, 2025

Figura clave de la política antidrogas

La detención de Cáceres ha causado impacto en la escena política boliviana. Durante su gestión como viceministro, fue uno de los principales operadores de la política antidrogas del Estado, liderando la erradicación de cultivos de coca excedentaria, la cooperación con organismos internacionales y el control de precursores químicos.

Su trayectoria incluye cargos como alcalde de Villa Tunari en los años 90 y dirigente sindical en el Chapare, bastión político de Morales. En 2019, fue cuestionado por un presunto enriquecimiento ilícito luego de que su patrimonio declarado pasara de 1.9 millones a más de 9 millones de bolivianos (aproximadamente 1.2 millones de dólares). Cáceres alegó que sus bienes eran producto del “trabajo familiar, honesto y transparente”.

Reacciones y contexto político

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, de quien dependía el viceministerio liderado por Cáceres, expresó su sorpresa por la aprehensión y pidió una investigación transparente. “No es muy clara la noticia. Algunas versiones dicen que el laboratorio estaba en su propiedad; otras indican que sólo había una fábrica de áridos y que el laboratorio estaba cerca”, declaró.

La aprehensión se da menos de 48 horas después de la detención de Elba Terán, una mujer con antecedentes por narcotráfico y vínculos políticos. Terán fue arrestada con 10 kilos de cocaína en el Chapare y enviada a prisión preventiva por 30 días. Ya había sido condenada en 2020 por el mismo delito, pero aparentemente no cumplió la pena.

Aunque Evo Morales no se ha pronunciado sobre ninguna de estas detenciones, el senador y dirigente cocalero Leonardo Loza denunció una presunta campaña para vincular al expresidente con el narcotráfico.

“Como no pueden derrotarnos electoral ni socialmente, pretenden involucrarnos a toda costa con temas ilícitos”, dijo.

