Nieta de Vicente Fernández defiende a su abuela tras beso en la boca con su hermano

América Fernández, una de las hijas de Alejandro Fernández, ya se pronunció por el famoso beso que su abuela, Doña Cuquita, se dio con su hermano en pleno concierto de ‘El Potrillo’.

Aunque en un inicio la escena dio muchísimo de qué hablar, pues no faltaron los que aseguraron que la viuda de Vicente Fernández ya habría rehecho su vida, la realidad es que el hombre con el que la captaron no es un galán, sino su hermano, lo cual ya también ya fue aclarado por la misma América en un encuentro que tuvo con los medios.

“Ni lo vi. Nada más todo mundo me dijo: ‘¿Que tu Cuquis ya tiene novio?’ Mi papá se murió de risa”, contó América sobre la anécdota que puso en la mira a la matriarca de los Fernández.

A continuación detalló que las muestras de cariño de su abuela con su hermano son de lo más normal, al asegurar que así de cariñosos son todos en su familia, por lo que no ve nada de malo en la escena que se filtró y que dio tanto de qué hablar.

“Somos una familia súper cariñosa, súper besucona. Entiendo que se confundieran, pero nos dio mucha risa porque, de seguro, fue de ladito, cachete, pero besucones sí somos. Con nuestra familia es normal, siempre ha sido normal, entiendo la confusión, pero ya acostúmbrense”, continuó la joven.

En las misma conversación compartió su sentir ante la posibilidad de que su abuela rehaga su vida a casi cuatro años de ‘El Charro de Huentitán’.

“Si es feliz, obviamente. Ella está contenta ahorita”, señaló la joven, quien no ve con malos ojos la idea de que su abuela tenga nuevo galán, pero hasta el momento sigue soltera.

