Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 25 de septiembre al 1 de octubre

Jueves 25

LéaLA en Los Angeles

LéaLA, la Feria del Libro en Español y Festival Literario que este año cumple una década, tendrá lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Entre los autores invitados están figuras como José Ignacio Valenzuela, Benito Taibo, Antonio Malpica, Xavier Velasco, María Baranda y muchos más. Jueves, viernes y sábado de 10 am a 5 pm; y domingo 11 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes lea-la.com.

Foto: Archivo Crédito: La Opinión – / Ciro Cesar

“Fright Fest” en Magic Mountain

Aterradores laberintos embrujados, siniestras zonas de miedo, espectáculos en vivo y comida y bebida para esta temporada es lo que pueden esperar los visitantes al Fright Fest de Magic Mountatin (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia). Algunos de los laberintos requieren un pago por separado. En noches selectas hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $65. Informes sixflags.com.

Foto: Magic Mountain

“Brick-or-Treat” en Legoland

La fiesta de Halloween de Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad), Brick-or-Treat, ya comenzó y está repleta de duendes, fantasmas y demonios amigables. Además del regreso de la Monster Party, las familias pueden disfrutar de espectáculos en vivo, dulces y encuentros con personajes de lego. En días selectos hasta el 1 de noviembre. Boletos desde $69. Informes legoland.com.

Foto: Legoland Crédito: Cortesía

“Magic of the Jack O’Lanterns” en Palos Verdes

Magic of the Jack O’Lanterns regresa a Los Angeles con un sendero de miles de calabazas talladas a mano, nuevas escenas de calabazas y diversión de temporada en el South Coast Botanic Garden (26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Estates). En noches selectas hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $25. Informes magicofthejackolanterns.com.

Foto: Cortesía

“Haunted Hayride” en Griffith Park

Trick or Treat Mayhem de Elvira, la Midnight Falls Cider Company, vagones encantados, la casa Monáe Manor, laberintos y shows en vivo son solo algunas de las atracciones del Los Angeles Haunted Hayride en Griffith Park (4730 Crystal Springs Dr., Los Angeles). En noches selectas hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $50. Informes losangeleshauntedhayride.com.

Foto: Los Angeles Haunted Hayride

“Dark Harbor” en el Queen Mary

Laberintos terroríficos, entretenimiento en vivo, bares clandestinos, comidas siniestras, todo esto ambientado en uno de los lugares con mayor actividad paranormal del mundo, el Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach), que repone Dark Harbor, su celebración de Halloween. En días selectos hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $53. Informes darkharborhalloween.com.

Foto: Cortesía

Exhibición de Vanessa Wallace-Gonzales

La galería 839 (839 N. Cherokee Ave., Los Angeles) presenta Echoes, la primera exposición individual en Los Ángeles de Vanessa Wallace-Gonzales, una artistas afromexicana originaria del sur de California. Sus obras son un híbrido entre casa y galería. Termina el 18 de octubre. Gratis. Informes 839gallery.com.

Foto: Galeria 839

Halloween en el Kidspace Children’s Museum

Desfiles de disfraces, paseos en triciclos por una casa encantada y la preparación de un elixir mágico en la Cocina de la Bruja son parte de la celebración de Halloween en el Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena). Termina el 31 de octubre. Boletos desde $14. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham

Viernes 26

Yuri en el teatro Youtube

La cantante mexicana Yuri trae su gira Icónica al teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood), un show en el que interpreta sus temas más populares. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $81. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Domingo 28

Tributo a los grandes en el teatro Ford

El Mariachi Tierra Mía, con cantantes como Maira Solís, Iván Peña, Anthony Zúñiga, Stephanie Amaro y Deni Morales presentan el concierto Tributo a los grandes: José José, Juan Gabriel y Vicente Fernández en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). También actúa el ballet Folklórico Revolución. Domingo a las 7:30 pm. Boletos agotados. Informes theford.com.