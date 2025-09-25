Gobierno crea grupo operativo antiterrorista enfocado en perseguir a la “izquierda radical”

Después de que Donald Trump firmó un decreto en el que designa a un movimiento descentralizado conocido como Antifa como una organización terrorista nacional, ahora va más allá y, creó un nuevo grupo operativo “contra el terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”.

De acuerdo a la orden firmada en la Oficina Oval, este grupo de trabajo integra diferentes agencias federales para hacer frente a estos grupos, entre los que se incluye a Antifa.

El texto firmado asegura que la actual “violencia política no consiste en una serie de incidentes aislados ni surge de forma espontánea. Más bien, es el resultado de campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar el funcionamiento de una sociedad democrática”.

A decir de analistas, esta orden es uno de los primeros pasos importantes en la prometida ofensiva de Trump contra las entidades políticas de tendencia izquierdista, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Durante la firma, el republicano fue respaldado por la fiscal general, Pam Bondi, quien elogió al presidente por “quitarle las esposas” a las fuerzas del orden y agregó que el objetivo es perseguir a “cualquier grupo organizado”, sin definirlo claramente.

El mandatario firmó el memorando poco después de que The New York Times informara que el Departamento de Justicia ordenó a varias fiscalías de Estados Unidos abrir investigaciones sobre Open Society Foundations, una red de subvenciones progresistas fundada por el megadonante demócrata George Soros.

Trump ha atribuido la oleada de violencia política que sacude al país e incluye el asesinato del activisita ultraconservador Charlie Kirk o un reciente tiroteo contra una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la “izquierda radical”.

El memorando instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.

Sigue leyendo:

·Obama dice que EE.UU. se enfrenta a “una crisis política como no se ha visto antes” tras el asesinato de Charlie Kirk

· Trump designa al movimiento Antifa como organización terrorista

· Trump demanda al New York Times por $15,000 millones por “difamación y calumnia”