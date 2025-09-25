Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de septiembre de 2025

LEO

Ya deja de hacerte la mártir por lo que ya no está en tus manos. Te vienen encamamientos con una amistad, pero aguas, que de ahí no nacerá nada serio, puro rato de calor, así que si luego lloras no digas que nadie te advirtió. Este 25 de septiembre la vida te pide que cierres ciclos, que sueltes lo que tanto daño te hizo, porque mientras sigas con la venda puesta no verás lo nuevo que te está esperando.

Aprende a no fingir cariños que no sientes, la gente merece claridad y tú también. Habla con la verdad, pero con cuidado, porque tu lengua filosa puede herir más que un cuchillo. Si no mides tus palabras, una persona de tu familia podría salir muy lastimada. Extrañarás a alguien que ya no está a tu lado, pero no te me apachurres, porque el destino todavía tiene guardado un reencuentro.

En la familia el ambiente anda más tenso que cuerda de violín, y ahí vas tú de metiche queriendo resolver la vida de todos, olvidándote de la tuya. Ponte en tu lugar, mijo, que tu felicidad no depende de andar corrigiendo a los demás, sino de vivir intensamente lo tuyo. Cuida tu salud, porque si no lo haces tú, nadie va a venir a curarte. Haz caso al dicho: “Dios aprieta pero no ahorca”, así que agradece lo bueno y suelta lo que ya no suma.

VIRGO

Si sigues con esas tristezas de medianoche no vas a salir adelante. Deja de vivir en el pasado, porque lo único que logras es cargar costales de recuerdos que no te dejan avanzar. Este 25 de septiembre la vida te pide que cierres ciclos y empieces de cero, que te sacudas esa melancolía que no te lleva a ningún lado.

Tu cuerpo es tu templo, y últimamente lo traes como si fuera bodeguita de dulces. Cuida lo que comes, ejercítate, porque se te da mucho eso de engordar rápido, y luego ahí andas llorando frente al espejo. En el amor, vienen mejoras en la relación, y si estás soltero, aguas, porque alguien nuevo llega con ganas de moverte el tapete y hasta podría haber intimidad de esas que dejan temblando las piernas.

Un proyecto de ventas o negocio será clave para que mejores tus ingresos, pero tienes que aplicarte, porque los milagros nomás existen en las telenovelas. Recuerda: los tiempos de Dios son perfectos, nada llega antes ni después, todo es cuando debe ser. En estos días te sentirás más atraído por alguien que te dará ese brillo que habías perdido. La vida te va a compensar tanto sufrimiento con oportunidades, felicidad y recursos, pero primero deja de ponerle piedras a tu propio camino.

LIBRA

Confía más en tu encanto, porque tu poder de atracción es como imán: atraes lo que quieras si te lo propones. Este 25 de septiembre no tengas miedo de enfrentar lo que viene, porque todo lo que llega está en el tiempo justo. Pero eso sí, cuida tu cartera, porque se te da mucho gastar como si fueras dueño de Banxico.

En la salud, aguas con problemas estomacales o de vísceras, porque lo que entra por la boca tarde o temprano cobra factura. En lo sentimental, no confundas tus sentimientos; tendrás dudas entre dos personas, y ahí sí, corazón, la decisión es tuya: no sigas tu economía ni lo que te conviene, sigue lo que de verdad sientas.

Es momento de que dejes de cargar con sueños ajenos, y te concentres en los tuyos. Siempre quieres cumplir los deseos de todos menos los propios, y luego terminas vacío. Dos personas, una de piel clara y otra morena, llegarán a tu vida y te harán dudar. Déjate llevar por el corazón, porque cuando uno busca estabilidad en billetes y no en sentimientos, termina con la cuenta llena pero el alma vacía.

La vida te pondrá pruebas que te enseñarán que la verdadera felicidad está en no olvidarte de ti. Recuerda que cuando brillas, los demás también se iluminan.

ESCORPIÓN

Escorpión, mejor arrepentirse de lo vivido que quedarse con las ganas. Este 25 de septiembre la vida te tiene pruebas duras: recuerdos del pasado y problemas existenciales que nomás te atrasan. Deja de escarbar en heridas viejas, porque lo que pasó ya ni con rosario se arregla.

En el amor, hay un “acostón” en puerta, de esos que llegan sin planearse, y también cambios importantes como mudanza o un nuevo vehículo. Atrévete a disfrutar, porque preocuparte de más no te va a dar juventud eterna. No te dejes menospreciar por nadie, tu valor es más grande de lo que piensas, pero lo has olvidado. Y en ese olvido, dejaste sueños tirados que hoy podrías rescatar si recuperas tu fe en ti.

En los negocios, vienen buenas oportunidades, sobre todo en inversiones. Pero ojo, tienes que estar vivo y atento, porque la vida no perdona a los distraídos. No te quedes con las ganas por miedo a fallar, porque la única forma de aprender es metiendo la pata. Arriesgarse es de valientes, y si algo sale mal, pues se corrige y se sigue.

Recuerda, hijito: el que no arriesga no gana. La vida es corta y no está para perderse en lamentos, así que disfruta lo que venga y deja de pedir permiso para ser feliz.

ARIES

Ya no andes con prisas nomás por querer comerte el mundo a mordidas, porque luego te indigestas de tus propios errores. Este 25 de septiembre viene con un viaje en puerta, pero aguas, porque en ese camino podrías cometer torpezas de las que después te arrepientas. Y ya sabes: los arrepentimientos duran más que los gustos.

Tu salud anda en números rojos, y si no te aplicas ahora, después vas a andar llorando en hospitales. Haz ejercicio, aliméntate bien y deja de creer que tu cuerpo aguanta como en tus tiempos mozos. En el amor, si tienes pareja, los celos van a estar a la orden del día, y alguien de piel blanca podría querer meterse en tu relación para desestabilizarla. Abre bien los ojos y no caigas en chismes de vecindario, que la gente habla de más.

Si estás en relación, un viaje o salida con tu pareja será justo lo que necesitan para reforzar la unión, aunque no falte quien dé lata en el camino. También cuídate de caídas o golpes, que andarán rondando estos días, y podrían complicarte más de lo que imaginas. Confía en tus sueños, no te pierdas en tonterías y recuerda: el que mucho escucha a los demás termina sordo de sus propios deseos.

TAURO

A veces la vida nos muestra la cara que no queremos ver, pero más vale abrir los ojos a tiempo que seguir abrazando ilusiones baratas. Este 25 de septiembre se te resolverán problemas familiares, y aunque eso te dará paz, también te abrirá los ojos a realidades que no sospechabas. Alguien cercano mostrará su verdadera cara, y no será precisamente la más bonita.

Cuida más tu tiempo con la familia, porque por andar metido en el trabajo o en tu relación, luego te pierdes momentos que no regresan. Y cuando quieras recuperarlos, ya será tarde. Si aparece una amistad del pasado pidiendo perdón o queriendo volver a intentar algo, piensa bien si vale la pena. Si ya no confías, no hay vela que vuelva a prender igual.

En lo personal, no finjas sentimientos. Si estás saliendo con alguien y no te convence, ¿pa’ qué sigues gastando saliva y tiempo? Cuando hay amor no hay dudas, hay ganas, y si no lo sientes, mejor corta por lo sano. En la salud, bájale a la comedera, porque eres de metabolismo lento y subes de peso más rápido que el dólar. Hoy la vida te pide honestidad contigo mismo: o das todo, o sueltas de una vez.

GÉMINIS

Siempre con la cabeza hecha un remolino. Este 25 de septiembre la vida te grita que aprendas a simplificar, porque mientras más te complicas, menos avanzas. La felicidad está en lo sencillo, pero tú sueles enredarte solo con gente que te da dudas y engaños.

Confía más en ti, porque tu éxito depende de tu fe en lo que haces. Si sigues pensando que no puedes, ahí te vas a quedar parado viendo cómo los demás avanzan. Nuevas amistades llegarán para alegrarte los días y darte seguridad, así que abre las puertas de tu vida. En lo laboral y el amor, vienen oportunidades grandes, pero deja de esperar a que caigan del cielo: hay que pedir, moverse y demostrar que lo mereces con tu trabajo.

Hay días en que te deprimes de más, sientes que no tienes fuerzas, pero todo está en tu cabeza. Cambia tu perspectiva, ponte positivo, porque hasta las peores tormentas tienen su arcoíris. Mira al futuro con más claridad, porque a veces te pierdes en tus propios laberintos. Reconoce tus virtudes y acepta tus defectos, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Recuerda: la vida no es para estar pidiendo permiso, es para vivirse.

CÁNCER

El mundo no gira nomás alrededor de ti, aunque tú lo pienses. Este 25 de septiembre vienen cambios repentinos y hasta cancelación de reuniones con familia o amigos, lo que podría sacarte de quicio. Pero aprende a soltar, porque no todo sale como tú lo planeas.

Tu carácter es tu sello, y aunque te distingue, también te mete en cada broncón. Tanto te quejaste de que te fallaron, y ahora corres el riesgo de fallarle tú a quien más amas. En el amor, tu orgullo, tus inseguridades y tus cambios de humor pueden poner en jaque la relación. Aprende a ceder tantito, porque si siempre quieres tener la razón, vas a terminar quedándote solo con ella.

Lo bueno es que vienen oportunidades grandes: en el amor, en la salud y hasta en la economía. Solo depende de que cambies tu forma de pensar y dejes de ver enemigos donde no los hay. Una persona llegará a darte esa felicidad que tanto has buscado y tu carácter se calmará gracias a su compañía. Hoy la vida te dice: no retrocedas, ve hacia adelante sin dar explicaciones. Porque al final, el universo se acomoda a quien se atreve a mover sus piezas.

PISCIS

Si algo tienes es que te gusta tropezar con la misma piedra… y hasta encariñarte con ella. Este 25 de septiembre la vida te vuelve a poner pruebas para que entiendas que no todo se trata de dar segundas oportunidades. Si sigues dejando entrar a personas que ya te dañaron, solo volverás a llorar por lo mismo.

Cuídate de caídas o accidentes, porque andarás con la distracción a todo lo que da y podrías terminar adolorido. En lo sentimental, si insistes en abrirle la puerta al pasado, te expones a sufrir de nuevo; mejor pon atención a lo que llega nuevo, aunque al inicio no se vea tan brillante. Tus sueños en estos días serán reveladores, así que hazles caso: ahí tendrás respuestas que tu mente despierta no logra ver.

En lo social, te enteras de problemas en la relación de una amistad, incluso de una separación, y no faltará el chisme sobre embarazos en la familia o conocidos. En lo laboral, hay cierre de ciclos, ya sea cambio de puesto, de trabajo o de horarios. Si tienes pareja, aclara de una vez hacia dónde van, porque si siguen caminando sin rumbo terminarán perdiéndose. Hoy la vida te dice: no cargues costales ajenos, mejor enfócate en tu felicidad.

ACUARIO

En el amor andas más enredado que estambre de gato. Este 25 de septiembre necesitas tomar decisiones sin tanto pensarlo, porque si sigues esperando, solo vas a perder el tiempo. Si esa persona te mueve el tapete, da tú el primer paso; si no hay interés, pues “next”, que amores sobran y la vida es corta.

Vienen momentos buenos y señales que te mostrarán el camino a seguir, así que no te hagas el ciego. Si tienes pareja, la relación mejora y hasta se fortalece, pero recuerda que el amor no se mantiene solo con cariño, también con paciencia y detalles. En lo laboral, ten cuidado con un viaje que tienes en mente: puede no salir como esperas si no lo organizas bien.

Cuida mucho tu imagen, porque aunque digas que no te importa lo que piensen, tarde o temprano eso pesa. No des armas a los demás para que hablen de ti. Aprende a mostrar lo mejor que tienes y no lo que otros quieren ver. La vida te pide que seas más consciente de lo que proyectas, porque así como atraes buenas vibras, también puedes atraer envidias.

CAPRICORNIO

Tu estómago anda dando lata, y este 25 de septiembre más te vale cuidar lo que comes, porque si no terminas empachado o con infecciones. Vienen días de éxito en eventos sociales o laborales, donde brillarás y la gente reconocerá tu esfuerzo.

En lo sentimental, dos amores aparecerán en tu camino, y aunque la tentación se ve buena, piensa bien antes de meterte en camisa de once varas. En próximos días podrías recordar mucho a alguien de tu pasado que marcó tu vida, pero ojo: no te quedes viviendo de nostalgias, porque lo pasado ya no regresa aunque reces mil rosarios.

En la familia, alguien enfermará, pero saldrá adelante poco a poco. Aguas con los chismes, porque amistades de doble cara podrían dañar tu reputación. En lo económico, vienen pruebas difíciles: no despilfarres, porque más adelante podrías necesitar lo que ahora gastas en cosas innecesarias.

Recuerda, Capricornio: el dinero es tu debilidad, te encanta la buena vida, pero si esperas que te caiga del cielo sin esfuerzo, te vas a quedar viendo nomás cómo otros disfrutan lo que trabajan. Ponte vivo, mueve tus piezas y cuida lo que dices, porque tus palabras pueden herir a quienes más quieres.

SAGITARIO

Sagitario, la vida te está diciendo “ya ponte serio”. Este 25 de septiembre es momento de confiar en tu capacidad para lograr tus metas. Deja de soñar despierto y pon los pies en la tierra, porque si no te aplicas, los demás te van a comer el mandado.

En el amor, se vienen amores pasajeros, de esos que llegan rápido y se van más rápido todavía, pero también aprendizajes que te ayudarán a madurar. En los negocios o proyectos, verás avances si te organizas, aunque también llegarán momentos de incertidumbre que te harán pensar dos veces tus pasos.

En tu casa o familia habrá chismes que podrían meterte en problemas, porque tú no te callas nada. Tu manera de decir las cosas directo es buena porque eres sincero, pero recuerda que no todos aguantan la neta sin maquillaje. Aprende a medir tus palabras, porque no todos tienen la piel dura.

Si tienes pareja, es momento de confiar y apostar por ella, porque tarde o temprano la vida te pondrá pruebas que solo se superan con fe y unión. Hoy la enseñanza es clara: no te dejes llevar por gente que nomás quiere fregarte; confía en tu instinto, que ese rara vez se equivoca.