Ronda Política: Ley contra enmascarados causa escozor

El fin de semana, el gobernador Gavin Newsom promulgó cinco leyes destinadas a poner límites a las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La nueva Ley contra la Policía Secreta (SB 627) es la que más enfureció a la Administración Trump, porque prohíbe el uso de mascarillas faciales a todos los policías incluyendo a los federales durante sus operativos de migración en California.

La pregunta que saltó al instante que se supo de esta ley es cómo el gobierno estatal planea hacerla cumplir. Algunos expertos en el tema han asegurado que ir tras la policía federal por cubrirse el rostro viola la Constitución de Estados Unidos porque una ley federal es suprema y está por encima de cualquier ley estatal.

Por esa razón, Bill Johnson, director de la Asociación Nacional de Organizaciones Policiacas comentó que la nueva ley es puro teatro.

Es indiscutible que el gobernador Newsom sabe que no puede ordenarle a la policía federal como deben presentarse ni el estado tiene la capacidad para arrestar a los agentes del ICE.

Sin embargo, esta legislación, es entendida por muchos en California, como un acto simbólico cargado de un mensaje muy claro: decirle a los californianos y al mundo que el gobernador Newsom está haciendo algo frente a los abusos de los agentes del ICE que enmascarados y sin identificación emboscan y secuestran a inmigrantes por su color de piel.

El simbolismo de la Ley contra la Policía Secreta podría cambiar si es aprobada en el Congreso la Ley contra las Máscaras para el ICE presentada por los congresistas de Nueva York, Nydia Velázquez y Daniel Goldman, la cual hace exactamente lo mismo que la ley de California, prohibir las mascarillas en las redadas del ICE.

Dado que el Congreso está controlado por los republicanos, no se anticipa que este proyecto de ley vaya a avanzar, a menos que el año que entra, los demócratas retomen el control tras las elecciones intermedias, pero para eso todavía hay un largo camino.

El gobernador demócrata de California Gavin Newsom firmó la ley que prohíbe a los agentes federales usar máscaras. Crédito: Rich Pedroncelli/Archivo | AP

Anoten bien

El gobernador Newsom lidera las encuestas entre los demócratas para ser el candidato presidencial en el 2028.

La concejal Ysabel Jurado se mete en problemas sin necesidad. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Pero qué necesidad

La concejal Ysabel Jurado se ha metido en problemas con la ciudad de Fresno sin necesidad alguna. La metedura de pata ocurrió durante un rally para promover el turismo y la inversión en Los Ángeles.

Todo sucedió cuando se le ocurrió decir que “Shakira terminó su tour mundial en Fresno, OK. No podemos seguir perdiendo frente a Fresno”.

El comentario generó que el alcalde y varios concejales de Fresno lo tomaran muy a pecho y se ofendieran; y hasta el periódico The Fresno Bee le dedicó un editorial a la concejal angelina.

“Es desafortunado que una aspirante a política sin experiencia haga un comentario tan insultante y despectivo sobre Fresno. Debería avergonzarse”, declaró el alcalde Jerry Dyer al periódico The Fresno Bee.

Y no fue el único: el supervisor del condado de Fresno, Luis Chávez publicó en su cuenta de Instagram que no había necesidad de degradar a las ciudades que literalmente alimentan a los angelinos con sus cosechas de frutas y vegetales.

Y le pide a Jurado que por favor se enfoque en limpiar su distrito en lugar de burlarse de una ciudad que es la despensa alimentaria del mundo, y que piense en esto la próxima vez que se coma una ensalada o unos hotdogs veganos.

Jurado respondió a la indignación de manera política reconociendo las aportaciones de Fresno.

Quien sabe quien esté asesorando a la concejal Jurado. Esperemos que no sean tan imberbes como ella. Un buen consejo sería que se concentre en su distrito, y deje de hacer comentarios queriendo hacer menos a otras ciudades con los que no luce bien y la meten en problemas de gratis.

Y además de todo anda desinformada, porque Shakira no dio uno sino dos conciertos dentro de su tour Las Mujeres ya no Lloran en Los Ángeles el pasado mes de agosto; de hecho, antes de ir a Fresno el 7 de agosto, donde cantó ante casi 30,000 fanáticas.