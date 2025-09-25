Tres estudiantes heridos en un apuñalamiento dentro de escuela secundaria de Pittsburgh

Un estudiante de 16 años fue detenido este miércoles tras apuñalar a tres compañeros en la secundaria Carrick de Pittsburgh. Una de las víctimas permanece en estado crítico. El alcalde Ed Gainey pidió unidad comunitaria para garantizar la seguridad en las escuelas.

El incidente ocurrió poco después de las 8:30 a. m. en la escuela secundaria Carrick, cuando un altercado en un pasillo derivó en el ataque con arma blanca, según el Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh.

Dos estudiantes fueron trasladados a hospitales con heridas en el abdomen; una de ellas en estado crítico y otra en condición estable. Una tercera víctima presentó lesiones leves y fue atendida en el lugar.

Sospechoso recién llegado

La jefa de la Policía Escolar de Pittsburgh, Dena Young, informó que el agresor es un estudiante de 16 años recién inscrito en el distrito. Semanas antes había tenido problemas con otros adolescentes, aunque ellos no participaron en el hecho.

Young indicó que el ataque ocurrió apenas el joven llegó a clases y que personal escolar presenció e intervino en el momento del apuñalamiento, reseñó ABC News.

La vocera de Seguridad Pública, Cara Cruz, confirmó que el incidente no fue aleatorio sino consecuencia de un enfrentamiento previo.

Un estudiante relató que antes del ataque escuchó “a un montón de gente gritando en el pasillo”.

Los padres, alarmados, expresaron su frustración al recoger a sus hijos.

“Tengo miedo. Ni siquiera quiero que vuelvan a la escuela”, dijo un padre a la cadena WTAE.

“Es triste, pero lo único por lo que estoy agradecida es que mi hermana no fue apuñalada en la escuela, donde se supone que debería estar a salvo”, declaró otra joven.

Reacción de autoridades

Las Escuelas Públicas de Pittsburgh confirmaron que el atacante utilizó un cuchillo pequeño.

El alcalde Ed Gainey lamentó lo sucedido y envió un mensaje directo a los estudiantes: “Lo que ocurrió hoy no define quiénes son ustedes ni qué merecen. Mereces sentirte seguro”.

El funcionario subrayó que el hecho refleja un problema comunitario más amplio y pidió esfuerzos conjuntos para que “cada joven se sienta valorado, protegido y apoyado”.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que posea videos o información sobre el incidente que se comunique con la policía de Pittsburgh al 412-323-7800.

