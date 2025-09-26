Familia y amigos velan a las 3 jóvenes brutalmente asesinadas por narcos en Argentina

Tras el perturbador asesinato de 3 jóvenes mujeres en Florencio Varela, Argentina, las familias y amigos de las víctimas dieron el último adiós en medio de un ambiente de duelo y reclamo.

Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, fueron asesinadas el pasado viernes por un presunto grupo criminal y antes de morir fueron torturadas, un hecho que fue grabado y difundido a través de redes sociales.

El funeral de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi tuvo lugar en la provincia de La Matanza, en Buenos Aires. Allí, la abuela, presa del dolor, tuvo que ser auxiliada por un servicio de asistencia médica.

Durante el velorio, algunos familiares aparecieron con camisetas impresas con los rostros de las jóvenes, en una escena marcada por el pedido de justicia y en medio de medidas de seguridad por parte de la Policía, según informó EFE.

VIDEO: EL MOMENTO EN QUE LAS TRES CHICAS DESAPARECIDAS EN LA MATANZA SUBIERON A LA CAMIONETA



Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron vistas el viernes en La Tablada subiendo a una Chevrolet Tracker blanca. Hoy hallaron… — Clarín (@clarincom) September 24, 2025

Antonio, abuelo de Morena y Brenda, pidió que la investigación se traslade a la Justicia Federal, basándose en la posible vinculación de los hechos con el narcotráfico. Planteó sus dudas sobre el avance de la investigación y la transparencia de los procedimientos judiciales.

A unas diez calles de ese lugar se velaba a la tercera víctima, Lara Gutiérrez.

Karen, una de sus tías, contó ante la prensa algunos recuerdos y sentimientos en torno a su sobrina. “Le gustaban las rosas. Yo te voy a hablar de una Lara chiquita, no de este 2025. Era chiquita y se fue yendo chiquita”, indicó a un reportero del diario argentino Crónica.

Las tres jóvenes habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco”, dijo a la prensa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y la organización tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.

“El crimen fue premeditado y hay más personas involucradas”, advirtió Alonso, al explicar que la Justicia busca al líder del grupo, conocido como “Pequeño J”, actualmente prófugo, aunque identificado por las autoridades.

