¿Por qué esta lucha para financiar el gobierno es como ninguna otra?

En el pasado, cuando el Congreso financiaba al gobierno, se decidía cuánto dinero se destinaría a la vivienda, educación e investigación médica, entre otras prioridades cruciales. Aunque los congresistas no conseguían todo lo que querían, apoyaban el acuerdo de financiación porque incluía lo suficiente de lo que pedían y porque sabían que los fondos se destinarían a esas prioridades al pie de la letra.

Ese no fue el caso en 2025, y no lo será en años futuros, a menos que se implementen cambios suficientes en el proceso presupuestario y las leyes de ejecución presupuestaria. Lo cierto es que Trump ha violado constantemente acuerdos presupuestarios anteriores.

Desde su primer día en el cargo, el presidente Trump ha estado congelando fondos ilegalmente, infringiendo las leyes presupuestarias al negarse a distribuir el dinero como lo exige la ley. Esto ha incluido fondos para educación, cuidado infantil, investigación biomédica y ayuda humanitaria en el extranjero. Y aunque algunos de estos fondos ya se han restaurado, el presidente aún no ha distribuido de manera ilegal miles de millones de dólares en fondos aprobados de forma bipartidista por demócratas y republicanos en el Congreso. De esta forma, Trump ha reescrito unilateralmente el acuerdo presupuestario para el año fiscal 2025.

Los daños que estas acciones han causado han sido graves y, en algunos casos, irreversibles. Debido a que las subvenciones no se otorgaron a tiempo, algunos programas de Head Start cerraron. Se detuvieron investigaciones que podrían haber conducido a curas para el cáncer u otras enfermedades mortales, lo que provocó el cierre de clínicas. Y la congelación de los fondos para la preparación y recuperación ante desastres ha prolongado la lucha por la reconstrucción en las comunidades devastadas.

Además de estas suspensiones ilegales, el presidente y los republicanos del Congreso también rescindieron algunos fondos, recortando lo que sea que no querían. Si bien las rescisiones bipartidistas son normales y es razonable no estar de acuerdo con todos los aspectos de un acuerdo para financiar el gobierno, en 2025 se produjo el primer paquete de rescisiones partidistas exitoso de la historia. Los miembros del Congreso llegan a acuerdos de financiación no porque les guste cada parte del acuerdo, sino porque este abarca lo suficiente de lo que les importaba. Si los acuerdos bipartidistas para financiar el gobierno que requieren 60 votos para ser aprobados en el Senado pueden ser revocados inmediatamente por senadores de un solo partido político con solo 50 votos, no habrá más acuerdos bipartidistas.

La mayoría de las disputas por la financiación giran en torno a los niveles y prioridades del gasto gubernamental, pero la de este año solo se centra en eso nominalmente. Si la administración Trump insiste en la capacidad de dictar unilateralmente qué partes de un acuerdo de financiación mantiene, entonces el debate no gira en torno a nada de eso, y el Congreso no habrá logrado garantizar la financiación de las prioridades del pueblo estadounidense.

En otras palabras, financiar al gobierno a sus niveles actuales no garantiza que esos fondos se utilicen. Las resoluciones continuas “limpias” actuales, por definición, no lo son, ya que pueden ser revertidas en cualquier momento.

La propuesta bicameral demócrata tiene múltiples secciones dedicadas a perseguir muchos de estos abusos presupuestarios y debe incluirse en cualquier acuerdo de financiación para garantizar que las prioridades de financiación que el Congreso establece en nombre del público estén escritas en piedra.

Por todas estas razones, la reciente resolución del partido no es “limpia”. Lamentablemente, muchos medios de comunicación de Washington se han comido el cuento de la Casa Blanca y los republicanos del Congreso. Pero las propias acciones del presidente a lo largo de 2025 han revelado su falta de voluntad para respetar las leyes de gasto federal, asestando un duro golpe a innumerables estadounidenses.

Etiquetar esto como una resolución continua “limpia” es ayudar a la Casa Blanca de Trump, ya que protege desesperadamente su capacidad de deshacer la resolución en cualquier momento.

(*) Emily Gee es vicepresidenta sénior de Crecimiento Inclusivo y Miguel Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Externas y Programas, ambos del Center for American Progress.